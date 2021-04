Anklager Israel for apartheid og forfølgelse av palestinere

Israel begår forbrytelser mot menneskeheten, hevder Human Rights Watch.

Palestinere må passere kontrollposter med israelske soldater for å bevege seg rundt på Vestbredden. Foto: Majdi Mohammed, AP/NTB

27. apr. 2021 13:40 Sist oppdatert nå nettopp

Human Rights Watch er en anerkjent, uavhengig vaktbikkje for menneskerettigheter basert i New York. Gruppen sier i sin nye rapport at poenget ikke er å sammenligne Israel med apartheidregimet som var i Sør-Afrika. Det er å sjekke om spesielle handlinger og praksiser utgjør apartheid slik det er definert i folkeretten.

Konfiskerer landområder

Det mener altså gruppen at de gjør. HRW mener palestinere systematisk nektes helt grunnleggende rettigheter. Det pekes spesielt på strenge reiserestriksjoner for palestinere. Og det pekes på at palestinske landområder blir konfiskert og overtatt av jødiske bosettere.

I tillegg kommer det at palestinere nektes byggetillatelser og at hus blir revet.

– Over hele Israel og i palestinske områder har israelske myndigheter gjennomført sin hensikt med å dominere over palestinere. Det har de gjort ved å kontrollere landområder og demografi slik at det skal tjene jødiske israelere, heter det i rapporten.

En palestinsk kvinne ser på at israelske styrker ødelegger huset hennes nær Hebron på den okkuperte Vestbredden. Foto: MUSSA ISSA QAWASMA, REUTERS/NTB

Rapporten konkluderer med at Israel har gjort seg skyldig i apartheid og forfølgelse som utgjør forbrytelser mot menneskeheten.

Vil undergrave Israels eksistens

Dette avvises altså helt av Israel. Statsråd Michael Biton sier hensikten med rapporten ikke har noe med menneskerettigheter å gjøre i det hele tatt. Han mener det er et forsøk på å undergrave Israels rett til å eksistere som en nasjon for det jødiske folk.

HRW og Israel har lenge vært sterkt uenige om ganske mye. Forfatter av rapporten, Omar Shakir, ble selv utvist fra Israel i 2019.

En bygning i Øst-Jerusalem blir sprengt av israelske styrker. Det er ofte svært vanskelig å få byggetillatelser for palestinere. Foto: Mussa Qawasma, Reuters/NTB

Israel tok Øst-Jerusalem, Vestbredden og Gazastripen i en krig i 1967.

Øst-Jerusalem ble annektert etter kort tid. På Vestbredden har palestinerne et delvis selvstyre. Men det er veldig begrenset. Israel har i realiteten kontrollen blant annet med et stort antall kontrollposter og med grensene.

De nesten 500.000 jødiske bosettere på Vestbredden har fullt israelsk statsborgerskap. De 2,5 millioner palestinere som bor der, lever under militært styre.

For å reise fra sted til sted, må palestinere få tillatelse fra israelske soldater. Den blokkerte Gazastripen styres av den ekstreme gruppen Hamas.

Det har vært holdt en rekke fredssamtaler og forhandlinger mellom partene. Offisielt har målet vært å skape en selvstendig palestinsk stat som lever side om side med Israel. Det er dette som er kjent som tostatsløsningen. Men det som er blitt omtalt som fredsprosessen, virker for tiden å være helt uten næring.

– Hvorfor kalle det apartheid?

Enkelte mener at palestinerne kan takke seg selv for den situasjonen de er i. Eugene Kontorovich er blant dem. Han er direktør Kohelet Policy Forum. Det er en konservativ israelsk tenketank.

– De har valgt det ved å avvise alternativene, sier han til nyhetsbyrået AP.

– Hvorfor kalle det apartheid? Hvorfor ikke bare si at Israel har en praksis som diskriminerer på en måte vi ikke liker? Fordi, hva gjør man med diskriminering? Man endrer praksis. Hva gjør man med et apartheidregime? Man bytter det ut, sier Kontorovich.

Israelske soldater bruker pepperspray mot en palestinsk demonstrant ved en jødisk bosetning på Vestbredden. Foto: Majdi Mohammed, AP/NTB

HRW bruker de samme definisjoner av apartheid og forfølgelse som det Den internasjonale straffedomstolen (ICC) bruker.

ICC varslet i mars at den vil granske om det er begått krigsforbrytelser i palestinske områder.

Det møtte store protester i Israel. Statsminister Benjamin Netanyahu kalte det antisemittisme. Han sa også at Israel ikke anerkjenner domstolen.

Dette er ikke første gang Israel anklages for apartheid. En av Israels mest markante menneskerettighetsorganisasjoner er B’Tselem. Organisasjonen endret i januar sitt offisielle syn på Israel og stemplet landet som et apartheidregime.