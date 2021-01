Denne kebabsjappa måtte stenge etter én dag. Ser du hvorfor?

MOSKVA (Aftenposten): Josef Stalin forfulgte og drepte millioner av russere. En kebabsjappe i hans navn har fått stor oppmerksomhet.

Eieren av hurtigmatsjappa sier selv at han ikke er tilhenger av Stalin, men at han synes han er en interessant historisk figur. Foto: Helene Skjeggestad

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

6 minutter siden

Se for deg at det i Berlin, i hjertet av Tyskland, dukker opp et gatekjøkken med navnet «Hitlers kebab». De som arbeider der, går med SS-uniformer. Fra menyen kan man velge mellom for eksempel «Hitler spesial med to ulike typer kjøtt» eller «Kebab fra Himmler med tkemali-saus».

Det høres ikke veldig sannsynlig ut, kanskje? Men noe sammenlignbart dukket opp i Moskva, Russlands hovedstad, rett etter nyttår.