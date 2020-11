Sverige lå lenge etter de andre europeiske landene. Men så snudde det.

Statsminister Stefan Löfven frykter en bekmørk utvikling i Sverige. Her er tallene som viser hvorfor.

Folk med munnbind er ikke et vanlig syn i Sverige. Men folk blir bedt om å bruke hjemmekontor og unngå fysisk kontakt med andre. Foto: Signe Dons

Nå nettopp

Mens andre land strammet inn koronatiltakene for en måneds tid siden, lempet Sverige på noen av sine. Det ble igjen lov å besøke sykehjem. Flere kunne være tilskuere på arrangementer.

Samtidig begynte smittekurvene i europeiske land å gå bratt oppover. Statsepidemiolog Anders Tegnell sa i forrige måned at Sverige skilte seg ut.

Sverige hadde vært blant de verst rammede landene i vår, med skyhøye dødsfall. Etter sommeren gikk det langt bedre.

Statsepidemiolog Anders Tegnell sier at smittekurven i Sverige er brattere enn ventet. Foto: TT/NTB

– Annerledes utvikling

De siste ukene har utviklingen tatt en dramatisk vending. Smitten øker kraftig i hele Sverige.

Stockholm innfører på ny besøksforbud på eldrehjem. Det er egentlig ikke lov. Göteborg vil gjøre det samme.

I tillegg skjerpes tiltakene i nesten alle Sveriges regioner. Onsdag sa Löfven at det innføres forbud mot å servere alkohol etter klokken 22. Det trer i kraft om en drøy uke.

– Utviklingen er blitt annerledes enn vi trodde. Det gjelder ikke bare Sverige. Jeg tror få land hadde sett for seg dette, sa Anders Tegnell på Folkhälsomyndighetens pressekonferanse torsdag.

Den andre bølgen

Tegnell har tidligere sagt at han ikke trodde det ville komme en annen stor koronabølge i Sverige fordi de hadde så høy smittespredning i vår. Han var ikke alene om å tro at det heller ville komme mindre lokale utbrudd.

Nå bekrefter han at Sverige er inne i en andre bølge.

– Ja, avhengig av hvilken definisjon man legger i en «andre bølge», sa Tegnell torsdag.

– Vi er i en annen situasjon enn i vår. Da var det mer lokalt. Nå ser vi spredning i mange regioner samtidig.

Dagen før advarte Stefan Löfven mot at situasjonen kunne bli bekmørk og at alle piler gikk feil vei.

Her er tallene som viser hvordan utviklingen har snudd:

Smittespredningen har økt kraftig i alle svenske regioner. De siste dagene har over 4000 fått påvist koronaviruset hver dag. Også regionene Gotland, Dalarna, Värmland og Västmanland vil nå innføre strengere tiltak. Folk blir bedt om å holde seg inne, unngå å gå på kjøpesentre, konserter, treninger eller gå på fest. Nå er det bare tre regioner som ikke har slike skjerpede råd til folk.

Det svenske motstykket til direktoratet for sivilt beredskap, MSB, sier at det er forskjell på hvor godt svenskene følger disse rådene. Noen regioner melder at folk er lei av tiltakene og lar være å følge dem. Andre oppgir at de har effekt.

Bildet under viser utviklingen i en av regionen som nå ber folk sitte hjemme.

Utviklingen i Dalarna føler andre svenske regioner. Smitten øker kraftig. Derfor blir nå alle bedt om å holde seg mest mulig hjemme. Foto: Folkhälsomyndigheten

Antallet som blir lagt inn på intensivavdeling, øker kraftig.

I Sverige var torsdag 1024 innlagt på sykehus. 128 av disse lå på intensivavdeling.

Norge har halvparten så stor befolkning. Her var totalt 110 pasienter innlagt og 21 på intensivavdeling.

Smitten har igjen kommet seg inn i flere sykehjem. Over 300 sykehjemspasienter har fått påvist smitte. Tallet på koronadødsfall pr. dag øker. Fra onsdag til torsdag ble det registrert 40 nye koronadødsfall. De siste to ukene har 151 dødd av eller med koronaviruset i Sverige, skriver Expressen.

Tallet på døde er likevel ikke i nærheten av det svenskene opplevde i vår. Kapasiteten på sykehusene regnes fortsatt som god.

I forrige testet uke Sverige 228.000 personer, men nå er testkapasiteten sprengt. Det er ikke nok folk til å drive med smittesporing. Rundt 10 prosent av dem som ble testet, fikk påvist koronaviruset forrige uke.

Financial Times skriver at Sverige nå er det landet i Europa hvor tallet på sykehusinnleggelser øker mest.

– Det kan godt tenkes. Men tallene må settes inn i en sammenheng. Vi befinner oss i en annen del av kurven enn resten av Europa. Vi ligger litt etter, og vi begynte på et lavere nivå, sa Tegnell da han ble konfrontert med dette torsdag.

E-poster om flokkimmunitet

Gjennom hele koronapandemien har Sverige valgt en annen linje enn andre europeiske land. Fortsatt er de fleste av tiltakene frivillige. Svenske smittevernmyndigheter mener for eksempel at munnbind ikke er nødvendig.

Den mest sentrale personen i Sveriges koronastrategi er Anders Tegnell. Han leder smittevernarbeidet. Svenska Dagbladet har omtalt har omtalt en ny bok om Sveriges koronastrategi. Her går det frem at Tegnell tidlig gikk mot faglige råd om å stenge ned samfunnet for å stoppe smittespredningen.

E-poster som forfatteren Johan Anderberg har fått tilgang til, gir innblikk i diskusjonen mellom Tegnell og andre epidemiologer. De tyder på at Tegnell alt i mars mente at det var for sent å stenge ned. Man måtte heller la viruset spre seg sakte gjennom befolkningen. Slik kunne man oppnå flokkimmunitet. Også e-poster som Aftenposten tidligere har omtalt, har pekt på det samme.

Tegnell har imidlertid avvist at dette var en strategi. Han sier at målet hele tiden er å stoppe smitte fra å spre seg og sørge for at sykehusene har nok kapasitet.