Pfizer sier vaksinekandidat er 90 prosent effektiv

En koronavaksine utviklet av Pfizer og BioNTech er 90 prosent effektiv i å hindre covid-19-infeksjoner, opplyser selskapene.

Her testes covid-19-vaksinen fra Pfizer. Foto: University of Maryland School of Medicine

9. nov. 2020 13:05 Sist oppdatert nå nettopp

Pasientene var beskyttet mot sykdommen sju dager etter den andre av to doser ble gitt, og 28 dager etter den første, ifølge foreløpige resultater.

– De første resultatene fra våre fase 3-tester av covid-19-vaksinen gir tidlige indikasjoner på at vaksinen er i stand til å forhindre covid-19, heter det i en uttalelse fra Pfizer-sjef Albert Bourla.

Han omtaler dette som et historisk fremskritt.

Nyheten indikerer at også andre vaksiner under utvikling vil være effektive for å stoppe spredning av koronaviruset.

Selskapet sier de ikke har avdekket alvorlige bivirkninger i testfasen.

Høie: - Gode nyheter

Helseminister Bent Høie (H) svarte på spørsmål om vaksinen under mandagens pressekonferanse.

– Alle gode vaksinenyheter er gode nyheter også for oss. Dette er en av vaksinene som Norge er del av, sa Høie.

Begrenset antall

Pfizer kan ikke si noe sikkert om hvor lenge vaksinen vil beskytte mot covid-19.

Selskapet håper å kunne få hasteautorisert vaksinen. Antall vaksiner vil i startfasen være begrenset.

43.000 testpersoner har deltatt under utviklingen av vaksinen.

Sterk børsoppgang

Markedet reagerer med sterk oppgang, skriver E24. Da nyheten om vaksinekandidaten kom, hoppet Oslo Børs og oljeprisen til værs.

Like etter klokken 13 mandag kostet et fat med nordsjøolje 43 dollar, opp 8,42 prosent siden midnatt. Så dempet oljeprisen seg litt, men holder seg godt over 42 dollar fatet.

Samtidig stiger Hovedindeksen med hele 3 prosent.