Tyskland innfører strenge smitteverntiltak

Den tyske regjeringen og delstatene er enige om strenge tiltak for å bremse den rekordhøye spredningen av koronavirus.

Angela Merkel stenger ned store deler av samfunnet. Foto: Michael Kappeler / dpa via AP / NTB

28. okt. 2020 19:22 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi må handle, og vi må handle nå. Dersom smitten fortsetter å spre seg i denne hastigheten, vil det være helt på grensen til hva helsevesenet vårt har kapasitet til, sa statsminister Angela Merkel onsdag.

Tyske myndigheter varsler nå en rekke nye smitteverntiltak som i praksis vil innebære at deler av landet stenges ned den kommende måneden.

De nye tiltakene trer i kraft førstkommende mandag og vil i første omgang gjelde i fire uker.

Alle restauranter må holde stengt i november, og det samme må kinoer, teatre, treningssentre, svømmehaller, skjønnhetssalonger, tatoveringsstudioer og massasjesalonger. Turister får heller ikke overnatte på hotell.

Restauranter i Tyskland må holde stengt fremover. Her fra Frankfurt. Foto: Michael Probst / AP

Ingen nærkontakt

Tiltakene innebærer også at tyskere bare får ha nærkontakt med medlemmer av sin egen, samt én annen husholdning, maksimalt ti personer.

Merkel betegner private sammenkomster som «uakseptable».

De fleste butikker får imidlertid holde åpent, og det samme får frisører og fysioterapeuter. Skoler og barnehager får også holde åpent, men må innføre nye og strengere hygieneregler.

Forbipasserende med munnbind passerer operaen i Frankfurt onsdag. Foto: Michael Probst / AP

Krisepakke

Tysk næringsliv er fra før hardt rammet av koronapandemien.

Ifølge DPA jobber finansminister Olaf Scholz nå med en krisepakke på mellom 75 og 110 milliarder kroner, som skal utbetales i løpet av den kommende måneden.

Dersom krisepakken får støtte fra de 16 delstatene og blir vedtatt i den tyske nasjonalforsamlingen, vil småbedrifter kunne motta 75 prosent av det de hadde i inntekt i samme måned i fjor.

Større bedrifter vil kunne søke om støtte som tilsvarer 70 prosent av inntekten i samme måned i fjor.

Smitterekord

Det siste døgnet er det registrert 14.964 nye smittetilfeller i Tyskland, og det er ny rekord på ett døgn.

Over 470.000 mennesker har hittil testet positivt for koronaviruset i Tyskland, der det er registrert drøyt 10.300 dødsfall. Det tilsvarer drøyt tolv dødsfall per 100.000 innbyggere, mens det i Norge er registrert fem dødsfall per 100.000 innbyggere.

Tysklands helseminister Jens Spahn understreker at infeksjonskurven nå må flates ut igjen.

– Når sykehusenes intensivavdelinger er fylt opp, er det for sent, sier han til radiostasjonen SWR.