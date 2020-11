Republikanerne ligger an til å beholde flertallet i Senatet

Etter en spennende natt tyder det meste på at demokratene ikke klarer å sikre seg flertall i Senatet.

Astronauten Mark Kelly fra Arizona er en av de nye demokratiske senatorene. Foto: CHENEY ORR / Reuters / NTB

4. nov. 2020 07:05 Sist oppdatert nå nettopp

Denne saken blir oppdatert.

Republikanerne hadde før nattens valg 53 av de 100 plassene i Senatet. 47 er demokrater.

Det er klart at demokratene kanskje kan vinne tre og har tapt ett sete. Blir det resultatet holder republikanerne flertallet i Senatet.

I morgentimene tyder mye på at republikanerne kan klare å beholde flertallet, selv om det er tett i noen delstatert og omvalg i en. Du kan følge opptellingen hos The New York Times her.

Ved årets valg var det 35 ledige seter. 23 er republikanere mens 12 er demokrater.

Senatorene velges for seks år. En tredjedel av Senatet skiftes ut hvert annet år.

Demokratene har flertall i Representantenes hus, og det å vinne Senatet vil gi partiet betydelig mer makt. Senatet godkjenner blant annet utnevnelser. Det er avgjørende for å få igjennom for eksempel dommere til høyesterett.

Med Joe Biden i Det hvite hus og flertall i begge kamre, vil demokratene styre som de vil. Beholder republikanerne flertallet i Senatet, kan de blokkere det meste fra en president Biden.

I Alabama henter republikanerne tilbake det setet som demokaraten Doug Jones vant i et ekstravalg i 2017. Dette er en tradisjonell republikansk stat. Republikaneren Tommy Tuberville er den nye senatoren.

Visepresidenten avgjør ved stemmelikhet

Dermed må demokratene vinne fire nye seter og Biden må bli president, for å få demokratisk flertall. Dersom det blir stemmelikhet i Senatet, er det visepresidenten som avgjør avstemningene. Dersom demokratene vinner presidentvalget, blir det Kamala Harris. Vinner Donald Trump blir det Mike Pence som får denne innflytelsesrike posisjonen.

Det er en håndfull stater der målingene på forhånd antydet at det kunne bli skifte. Men opptellingen viser at dette ikke ser ut til å gå demokratenes vei.

Noen er klare

I Colorado vant tidligere guvernør John Hickenlooper (D) over den sittende senator Cory Gardner (R).

I Arizona har den demokratiske utfordreren Mark Kelly klart vunnet mot senator Martha McSally (R). Kelly, som er astronaut av yrke, er gift med Gabrielle Giffords. Hun er en tidligere demokratisk politiker som i 2011 overlevde et attentat.

I Iowa vant den sittende senator Joni Ernst (R) over utfordreren Theresa Greenfield. På forhånd var dette en av de statene der demokratene håper å sikre ete sete.

I Montana utfordrer den demokratiske guvernøren Steve Bullock den republikanske senatoren Steve Daines. Lenge var det dødt løp, men når 79 prosent av stemmene er talt opp, leder Daines med 7 prosentpoeng.

Maine er en av statene som det var forventet at det kunne bli skifte. Men her leder den republikanske senatoren Susan Collins med 8,3 prosentpoeng. Utfordreren er leder i delstatens Representantenes hus Sara Gideon (D). 84 prosent av stemmene er talt opp.

Michigan har talt 67 prosent av stemmene og republikaneren John James leder med 9 prosentpoeng.

I Nord-Carolina leder senator Thom Tillis (R) med fattige 1,8 prosentpoeng over utfordreren Cal Cunningham (D). 96 prosent av stemmene er talt opp.

Fakta Senatet Det ene av to kamre i USAs nasjonalforsamling, Kongressen. Det andre kammeret er Representantenes hus.

Har sitt navn etter Romerrikets senat. Medlemmene kalles senatorer. Møtene finner sted i nordfløyen av Kongressbygningen på Capitol Hill i Washington, D. C.

Det republikanske partiet har fra nyttår 2019 flertall med 53 senatorer mot Det demokratiske partiets 47. To av senatorene som møter med demokratene er formelt valgt inn som partiuavhengige. Vis mer

Republikaneren Kelly Loeffler må ut i omvalg i Georgia. Det valget kan bli avgjørende for hva slags flertall det blir i Senatet. Foto: TAMI CHAPPELL / FRE39342

Georgia først klar senere

I Georgia er begge senatorene på valg, fordi det er ett suppleringsvalg. Grunnen er at senator Johnny Isakson (R) i fjor trakk seg på grunn av sykdom.

Det var en rekke kandidater. Ingen av dem fikk 50 prosent i første runde, dermed blir det omvalg senere i høst. Omvalget blir mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer, nemlig demokraten og presten Raphael Warnock og den republikanske senator Kelly Loeffler. Hun ble i fjor utnevnt til midlertidig senator, frem til valget.

I det andre racet ser det ut til at sittende senator David Perdue (R) vil vinne over utfordreren Jon Ossoff (D).

I Kansas vant den republikanske kongressrepresentanten Roger Marshall.

To eldre herrer gjenvalgt

To sentrale republikanere er gjenvalgt. I Sør-Carolina var kanskje det mest eksklusive kappløpet der senator Lindsey Graham (65) vant og starter på seks nye år. Utfordreren var demokraten Jaime Harrison som måtte bite i gresset for den meget konservative veteranen.

Også den republikanske gruppelederen i Senatet Mitch McConnell (78) beholder sitt sete fra Kentucky. Han har sittet i Senatet siden 1984.