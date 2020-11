Rekordmange stormer og orkaner i Atlanteren

Orkansesongen i Atlanteren er på hell, og aldri før har så mange orkaner og stormer fått navn. USAs orkansenter brukte opp hele navnelisten og litt til.

Nylig feide regn og kraftig vind inn over Miami da den tropiske stormen Eta var i anmarsj noe lenger sør. Foto: Wilfredo Lee / AP / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

Til sammen fikk 29 tropiske stormer og orkaner navn i år, og det kan komme én til på tampen av sesongen.

Før hver sesong forbereder USAs nasjonale orkansenter NHC en liste på 21 navn som skal brukes i alfabetisk rekkefølge. Ikke alle bokstaver brukes hvert år, men det er aldri mer enn ett navn per bokstav i en sesong.

Når listen er brukt opp, går NHC over til reservelisten. Storm nummer 22 og utover får ikke navn, kun en gresk bokstav. Årets foreløpig siste storm heter Theta, etter den åttende bokstaven i det greske alfabetet. Tirsdag var det 70 prosent sjanse for at det kunne komme enda en storm i løpet av uken. Den får i så fall navnet Iota.

Eksperter sier klimaendringer fører til økt temperatur i havet, som igjen gir kraftigere stormer. I tillegg kan en nedgang i luftforurensingen over sentrale deler av Atlanteren og værfenomenet La Niña ha bidratt til de mange orkanene i 2020.

Den gamle rekorden med 28 navngitte stormer og orkaner ble satt i 2005. Det året knuste Katrina store deler av New Orleans. I likhet med andre spesielt store stormer, er Katrina blitt stående i historiebøkene og folks hukommelse, og navnet kommer ikke til å bli brukt igjen.