Siste runde før nedstenging i England

Motvillige pubgjester tok en siste runde i England onsdag kveld. Torsdag innføres den andre nedstengingen for landets 56 millioner innbyggere.

Motvillige pubgjester, som her i Soho i London, tok onsdag kveld en siste drink. Torsdag innføres den andre nedstengningen for Englands 56 millioner innbyggere. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters/ NTB

Kari Mette Hole Journalist

NTB

Nå nettopp

I engelske byer samlet folk seg på puben og tok en siste drink før serveringen blir stengt i flere uker. Det ble også meldt om stor pågang hos frisører og lange køer utenfor klesbutikker onsdag.

Storbritannias statsminister Boris Johnsen har vraket et nytt system som muliggjorde en regionvis nedstenging og valgte en nedstenging av hele England.

Årsaken var advarsler om at landets sykehus ville bli overbelastet av den kraftige økningen i smittetallene.

Økte smittetall

Storbritannia har det siste døgnet registrert 492 koronarelaterte dødsfall, en økning på 95 tilfeller fra den forrige rekorden på 397, som var det høyeste antallet siden mai.

I alt 47.742 mennesker har mistet livet i pandemien i Storbritannia. Det er det høyeste dødstallet i Europa. Antallet registrerte koronatilfeller nærmer seg 1,1 million.

England gjør nå som Skottland, Wales og Nord-Irland og starter en ny runde med nedstenging og strenge restriksjoner. Det samme har land som Frankrike og Tyskland gjort.

– Når jeg ser hva som skjer i noen av våre naboland, og jeg ser leger som har testet positivt etter å ha blitt beordret på jobb og pasienter som flyttes med helikopter for å frigjøre plass på sykehusene, kan jeg ikke konkluderer med noe annet, sa Johnson til Parlamentet.

– Jeg tror ikke noen regjering ønsker å innføre disse tiltakene, sa statsminister Boris Johnson under en høring i Parlamentet onsdag. Foto: Frank Augstein / AP/ NTB

Få unntak

I de neste fire ukene må barer, restauranter, frisører, treningssentre, kulturarenaer og butikker som ikke er vurdert som uunnværelige, holde stengt.

Forskjellen fra den første nedstengingen i mars, er at skoler og universiteter i England vil være åpne.

Arbeidsplasser kan holdes åpne så lenge de ansatte kan jobbe hjemmefra.

Det er bare visse unntak som gjør at briter kan forlate hjemmene sine, blant annet trening. Politiet advarer om at de vil slå hardere ned på koronalovbrudd nå enn under den første runden med «lockdown», ifølge avisen The Guardian.

–Jeg vil ikke risikere livene til det britiske folk, sier Johnson, som legger til at han håper at butikker kan åpne opp igjen fra 2. desember for å sikre julehandelen.

Folk gjør siste innkjøp i handlegaten Regent Street i London. Nå må butikkene holde stengt i minst fire uker. Foto: Frank Augstein / AP/ NTB

I utelivsområdet Soho i London tar folk en siste skål på gaten før barene stenges. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters/ NTB

Siste kveld ute med venner

Pubene og utestedene i området Soho i London var onsdag kveld fullpakket. Folk benyttet den siste kvelden i frihet til å samles og ta en drink før landet stenger ned.

En av dem var Pheobe Koor.

– For meg handler det om å få mest mulig ut av den siste natten sammen med vennene mine og ha en kveld ute, sier 27-åringen til AP.

– Jeg har så mange venner som jobber i servicebransjen, og hjertet mitt knuser for dem som ikke kommer til kunne dra på jobb, forteller hun til nyhetsbyrået.

En kelner rydder vekk stoler fra uteserveringen like før den nye nedstengingen trer i kraft. Foto: Alberto Pezzali / AP/ NTB