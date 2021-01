USAs militære frykter trusler fra soldater under Bidens innsettelse

FBI skal sjekke samtlige av de 25.000 soldatene som skal sikre innsettelsen av Joe Biden.

Hæren setter inn to og en halv gang flere soldater under innsettelsen av Biden enn under andre presidentinnsettelser. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

18. jan. 2021 07:45 Sist oppdatert nå nettopp

25.000 soldater fra nasjonalgarden skal sikre at innsettelsen av Joe Biden går trygt for seg. Det er to og en halv gang så mange soldater som ved tidligere presidentinnsettelser. Den kraftige sikkerhetsopptrappingen kommer som følge av Trump-tilhengernes angrep på Kongressen 6. januar.

Men blant de mange soldatene frykter FBI at noen av dem kan være en trussel mot Biden og andre amerikanske ledere, skriver AP. Derfor sjekkes nå hver eneste av de 25.000 soldatene som har fått det tunge sikkerhetsansvaret.

Soldater og politimenn under etterforskning

Etter 11. september-angrepet har hæren fulgt nøye med på eventuelle trusler innefra, men i de fleste tilfellene har det vært folk som er radikalisert av Al-Qaida eller IS. Nå sjekkes soldatene for andre eventuelle ekstreme tilknytninger.

USAs hærminister Ryan McCarthy setter inn store ressurser til innsettelsen av Joe Biden. Foto: Andrew Harnik / AP, NTB scanpix

Medlemmer av militæret skal ha vært til stede under Trumps tale før angrepet på Capitol Hill den 6. januar i år, ifølge hærminister, Ryan McCarthy. I tillegg er flere soldater og politimenn under etterforskning i forbindelse med angrepet som kostet fem menneskeliv.

McCarthy sier til AP at hæren er klar over faren og at han ber offiserer være obs på ethvert problem blant deres soldater. FBI startet sin gjennomgang av soldatene for en uke siden.

Truslene mot Bidens innsettelse kommer fra Donald Trumps støttespillere, militante høyreradikale og hvit makt-ekstremister som tror på påstanden om at valget ble stjålet.