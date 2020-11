42 prosent av afghanere kan stå overfor akutt matmangel

En rekke kriser treffer Afghanistan samtidig. I løpet av vinteren kan to millioner flere afghanere enn før være rammet av akutt matmangel, viser ny rapport.

NTB-Kenneth Kandolf Haug

Rapporten IPC Acute Food Insecurity Analysis om matusikkerhet i Afghanistan leses med stor bekymring av hjelpeorganisasjoner, blant annet Care.

I perioden november-mars ventes det at 13,15 millioner mennesker, eller 42 prosent av befolkningen, vil være rammet av akutt matmangel. I august-oktober var det 11,15 millioner, eller 36 prosent av befolkningen.

– Å skaffe mat på bordet blir vanskeligere og vanskeligere, og nå som vinteren kommer, er vi veldig bekymret for befolkningen i Afghanistan, og spesielt for kvinnene. I Afghanistan spiser menn generelt først på grunn av kulturelle normer. Så når det ikke er nok mat til alle, er det kvinnene som går sultne, sier Marianne O'Grady i Care Afghanistan.

Krig, korona og klima

Det pekes på flere faktorer som står bak den økte matmangelen. I tillegg til krigen som har rast i Afghanistan i mange år, har koronaviruset bidratt ved at mange har mistet inntektene sine.

– Folk er tilbake på jobb etter nedstengningen, men konsekvensene etter disse månedene er store. Mange ble satt i gjeld under nedstengningen som de nå sliter med å betale tilbake. Og for mange er de daglige utgiftene vanskelig å betale, sier O'Grady.

Afghanistan har registrert rundt 40.000 tilfeller av koronavirus, men det fryktes at det er enorme mørketall grunnet liten testkapasitet. Helsevesenet i landet er svært dårlig og i tillegg peker rapporten på at afghanere i utlandet ikke vil sende like mye penger hjem som ventet.

På toppen av det hele har matvareprisene i landet vært usedvanlig høye i høst.

Mindre snø truer avlinger

Situasjonen ventes ikke å bli bedre i årene som kommer. Afghanistan er nemlig et av landene som er mest sårbare for klimaendringer, og samtidig minst rustet til å møte utviklingen. O'Grady har allerede sett tegn til klimaendringene.

– Jeg har bodd i Afghanistan i mange år, og i løpet av den tiden har vi sett stadig mindre snø falle nord i landet. Snø er en viktig kilde til vann for landbruksproduksjon. Mindre snø betyr mindre avlinger og høyere priser. Det er enda et slag for det afghanske folket og en annen faktor som driver sultkrisen, sier hun.

Uvanlige oversvømmelser har allerede i år bidratt til høye matpriser, både ved at jorda gjøres mindre fruktbar og ved å ødelegge arbeidsplasser og hjem.

Nå vil leder Sven Harmeling for Cares globale klimaarbeid ha mer handling fra de store økonomiene, og han advarer om konsekvensene for Afghanistan.

– Med de nåværende manglende ambisjonene globalt om å senke den globale oppvarmingen, står Afghanistan overfor risikoen for en gjennomsnittlig temperaturøkning på 7 grader ved slutten av dette århundret, noe som vil gi katastrofale konsekvenser. CARE oppfordrer G20-landene til å levere mer ambisiøse klimaplaner nå, skal vi klare å holde oss til målet om å ikke overstige 1,5 grader.