Anklagerne: – Angrepet ble utført for Donald Trump, etter hans instruksjoner

Stormingen av Kongressen ble utført for Donald Trump, argumenterer anklagerteamet.

11. feb. 2021 17:57 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag la demokratene frem hittil upubliserte lyd- og videoopptak som viste panikken og kaoset under stormingen av Kongressen. Både visepresident Mike Pence og senator Mitt Romney slapp unna med skrekken, viste bildene.

Torsdag gikk demokratene nærmere inn i tidligere president Donald Trumps rolle 6. januar.

– Angrepet ble utført for Donald Trump, etter hans instruksjoner, for å oppfylle hans ønsker, sa kongressmedlem Diana Degette, som sitter i aktoratet.

Trump anklages for å ha oppildnet og hisset opp mobben som til slutt stormet Kongressen.

Degette var en av de siste som ble evakuert under stormingen. Hun fortalte at hun så og hørte demonstrantene. De skal ha ropt at de handlet på ordre fra Trump, sa hun torsdag.

– Dette var ikke en skjult kriminell handling.

Det er ventet at demokratene torsdag vil fremheve presidentens manglende anger for sin rolle i stormingen, skriver nettstedet Axios.

Demokratene har varslet at de vil legge frem bevis som viser at Trump ikke var en uskyldig observatør til stormingen av Kongressen.

– Bevisene vil vise at han tydelig oppildnet til opprøret, sa sjefsanklager Jamie Raskin onsdag.

Donald Trumps rolle før, under og etter stormingen vil bli tema under den tredje dagen i riksrettssaken mot den tidligere presidenten. Foto: Jim Bourg, Reuters / NTB

Fakta Riksrettssaken mot Trump Representantenes hus vedtok 13. januar å ta ut riksrettstiltale mot Donald Trump. Samtlige 222 demokrater og ti av 211 republikanere stemte for. Rettssaken i Senatet, som fungerer som domstol i riksrettssaker, åpnet tirsdag 9. februar. Trump anklages for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» i forbindelse med stormingen av kongressbygningen 6. januar. Skal Trump bli dømt, trengs to tredels flertall i Senatet. Det vil si 67 av 100 senatorer må stemme for domfellelse. Det forutsetter at minst 17 av de republikanske senatorene slutter seg til demokratene, noe som ikke er ventet. Trumps advokater forsøkte tirsdag å få Senatet til å henlegge saken, ettersom de mener det er grunnlovsstridig å stille Trump for riksrett når han ikke lenger er president. Dette argumentet ble avvist. Donald Trump ble også stilt for riksrett vinteren 2020. Han ble da frikjent av det republikanske flertallet. Vis mer

– Bortkastet tid

Mens demokratene fortsetter å argumentere for at Trump burde dømmes i riksrettsprosessen, mener senator Ted Cruz at den aldri burde ha blitt gjennomført.

– Resultatet av denne riksrettssaken er forhåndsbestemt. President Trump blir frikjent. Jeg mener at denne riksrettssaken er bortkastet tid og et resultat av sinnet hos Demokratene i Kongressen, sa Cruz før den tredje dagen startet.

Partifelle Marco Rubio sa følgende etter riksrettssaken onsdag:

– Trump er fremdeles den mest populære republikaneren i landet.

Torsdag skal anklagerteamet fra Representantenes hus holde sitt avsluttende muntlige innlegg. Etter dette har Trumps forsvarsadvokater 16 timer fordelt på to dager til å argumentere for hvorfor Trump bør frifinnes.

Ifølge CNN forventer de å bli ferdig fredag.

Det ventes at riksrettsprosessen kan avsluttes lørdag. Det skal Mitch McConnell, republikanernes leder i Senatet, ha sagt til sine kolleger i et lukket partimøte.

Burde stoppet stormingen

Demokratene argumenterte onsdag for at Trump gjorde altfor lite mens stormingen av Kongressen pågikk.

– Han kunne ha stoppet mobben på egen hånd. Ikke bare på grunn av sin rolle som øverstkommanderende, men fordi opprørerne mente de handlet på Trumps ordre, sa Joe Neguse, en av demokratene fra Representantenes hus som fører saken mot Trump.

Anklagerteamet brukte mye tid onsdag på å beskrive angrepet på Kongressen i detalj.

Nye videoklipp fra overvåkingskameraer og lydopptak ble tatt i bruk.

Ett klipp viser hvordan visepresident Mike Pence og familien ble evakuert.

Ett annet av dem viser senator Mitt Romney som blir stoppet og sendt løpende i sikkerhet av en politimann.

Foto: Shannon Stapleton, Reuters / NTB

Får kritikk, men skryt fra uventet hold

Dommerne i riksrettssaken mot Trump er de 100 senatorene. Demokratene og republikanerne har 50 medlemmer hver. En fellende dom krever at 67 av de 100 senatorene stemmer for.

Så langt tyder lite på at 17 republikanske senatorer vil stemme for å dømme Trump.

Videoene og lydopptakene kan derimot gjøre avstemningen svært smertefull for mange av de republikanske senatorene. Onsdag sa mange republikanske senatorer at videoene var fengslende og krevende å se på. Men flere kritiserte demokratenes manglende evne til å knytte stormingen direkte til Trump.

John Thune, en norskættet republikansk senator fra Sør-Dakota, lot seg derimot imponere av anklagerteamet.

– Jeg synes de var veldig effektive. De hadde en sterk, sterk presentasjon som var satt sammen på en overbevisende måte. Jeg synes de gjorde en god jobb med å få frem et mønster, sa Thune, som er en del av ledergruppen til republikanerne i Senatet.

