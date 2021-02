Mener Michigan-demonstrasjoner var «generalprøve»

Demokratene sammenlignet stormingen av Kongressen med det angrepet i Michigan våren 2020, som de omtalte som en «generalprøve».

Onsdag la demokratene frem hittil upubliserte lyd- og videoopptak som viste panikken og kaoset under stormingen av Kongressen. Både visepresident Mike Pence og senator Mitt Romney slapp unna med skrekken, viste bildene.

Demokratene gikk torsdag hardt til verks mot tidligere president Donald Trump. Aktoratets leder Jamie Raskin koblet stormingen av Kongress-bygningen til protestene i Michigan våren 2020. Da stormet hundrevis av demonstranter delstatsforsamlingen i Lansing. Flere av demonstrantene var bevæpnet og kom fra høyreradikale miljøer.

Da protesterte de mot koronatiltakene og fikk støtte fra daværende president Trump.

Raskin beskrev dette som en «forhåndsvisning av det kommende opprøret» i Washington D. C. Sjefsanklageren viste bilder fra angrepet:

– Denne Trump-inspirerte mobben ser kjent ut for dere: Kampflagg, MAGA-hatter, våpen, kamuflasjeutstyr, akkurat som opprørsdeltakerne som invaderte dette rommet,» sa Raskin.

Donald Trumps rolle før, under og etter stormingen vil bli tema under den tredje dagen i riksrettssaken mot den tidligere presidenten. Foto: Jim Bourg, Reuters / NTB

Fakta Riksrettssaken mot Trump Representantenes hus vedtok 13. januar å ta ut riksrettstiltale mot Donald Trump. Samtlige 222 demokrater og ti av 211 republikanere stemte for. Rettssaken i Senatet, som fungerer som domstol i riksrettssaker, åpnet tirsdag 9. februar. Trump anklages for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» i forbindelse med stormingen av kongressbygningen 6. januar. Skal Trump bli dømt, trengs to tredels flertall i Senatet. Det vil si 67 av 100 senatorer må stemme for domfellelse. Det forutsetter at minst 17 av de republikanske senatorene slutter seg til demokratene, noe som ikke er ventet. Trumps advokater forsøkte tirsdag å få Senatet til å henlegge saken, ettersom de mener det er grunnlovsstridig å stille Trump for riksrett når han ikke lenger er president. Dette argumentet ble avvist. Donald Trump ble også stilt for riksrett vinteren 2020. Han ble da frikjent av det republikanske flertallet. Vis mer

Aktoratet: Angrep for Trump

Demokratene brukte torsdag tid på Trumps rolle under stormingen.

– Angrepet ble utført for Donald Trump, etter hans instruksjoner, for å oppfylle hans ønsker, sa kongressmedlem Diana Degette, som sitter i aktoratet.

Degette var en av de siste som ble evakuert under stormingen. Hun fortalte at hun så og hørte demonstrantene. De skal ha ropt at de handlet på ordre fra Trump, sa hun torsdag.

– Dette var ikke en skjult kriminell handling.

– Vil påføre USA skade igjen

Demokratene ville også få frem alvoret av Trumps manglende anger for angrepet. Kongressmedlem Ted Lieu, som er en del av anklagerteamet, forklarte hvorfor presidentens mangel på anger er viktig.

– Det er bevis på at han vil påføre USA skade igjen, hvis han får muligheten, sa Lieu.

– Presidenten har ikke gitt noe uttrykk for anger i ukene etter stormingen. Det er på tide å si at nok er nok, la han til.

Lieu gikk gjennom en rekke tidligere medlemmer av Trump-administrasjonen som har koblet de voldelige handlingene i Kongressen til Trumps retorikk. Han nevnte blant annet de tidligere stabssjefene Mick Mulvaney og John Kelly, tidligere justisminister Bill Barr og tidligere forsvarsminister James Mattis.

Mike Pence og familien hans ble fraktet i sikkerhet under stormingen av Kongressen. Foto: Senate Television, AP / NTB

Visste at Pence ble evakuert

Det er lenge blitt stilt spørsmål om hvorvidt Trump var klar over at visepresident Mike Pence og senatorene var i fare under stormingen av Kongressen. Den republikanske senatoren Tommy Tuberville opplyste onsdag til Politico at han snakket med Trump på telefonen idet inntrengerne nærmet seg.

– De tok akkurat visepresidenten ut. Jeg må gå, skal senatoren ha sagt til Trump.

Tubervilles uttalelser ser ut til å bekrefte at Trump visste om faren Pence og senatorene var i.

– Bortkastet tid

Mens demokratene fortsetter å argumentere for at Trump burde dømmes i riksrettsprosessen, mener senator Ted Cruz at den aldri burde ha blitt gjennomført.

– Resultatet av denne riksrettssaken er forhåndsbestemt. President Trump blir frikjent. Jeg mener at denne riksrettssaken er bortkastet tid og et resultat av sinnet hos Demokratene i Kongressen, sa Cruz før den tredje dagen startet.

Tidligere president Donald Trump anklages for å ha oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen. Foto: Shannon Stapleton, Reuters / NTB

Torsdag holder anklagerteamet fra Representantenes hus sitt avsluttende muntlige innlegg. Etter dette har Trumps forsvarsadvokater 16 timer fordelt på to dager til å argumentere for hvorfor Trump bør frifinnes.

Ifølge CNN forventer de å bli ferdig fredag.

Det ventes at riksrettsprosessen kan avsluttes lørdag. Det skal Mitch McConnell, republikanernes leder i Senatet, ha sagt til sine kolleger i et lukket partimøte.

Får kritikk, men skryt fra uventet hold

Dommerne i riksrettssaken mot Trump er de 100 senatorene. Demokratene og republikanerne har 50 medlemmer hver. En fellende dom krever at 67 av de 100 senatorene stemmer for.

Så langt tyder lite på at 17 republikanske senatorer vil stemme for å dømme Trump.

Videoene og lydopptakene kan derimot gjøre avstemningen svært smertefull for mange av de republikanske senatorene. Onsdag sa mange republikanske senatorer at videoene var fengslende og krevende å se på. Men flere kritiserte demokratenes manglende evne til å knytte stormingen direkte til Trump.

John Thune, en norskættet republikansk senator fra Sør-Dakota, lot seg derimot imponere av anklagerteamet.

– Jeg synes de var veldig effektive. De hadde en sterk, sterk presentasjon som var satt sammen på en overbevisende måte. Jeg synes de gjorde en god jobb med å få frem et mønster, sa Thune, som er en del av ledergruppen til republikanerne i Senatet.

