Iransk nyhetsbyrå: Atomfysiker ble drept med fjernstyrt maskingevær

Den iranske atomfysikeren Mohsen Fakhrizadeh ble drept med et fjernstyrt maskingevær. Våpenet skal ha vært montert i et forlatt kjøretøy, ifølge Det iranske nyhetsbyrået Fars.

Ebrahim Raisi fra det iranske lederskapet står sammen med sørgende familiemedlemmer ved kisten med den drepte atomfysikeren Mohsen Fakhrizadeh. Foto: Mizan News Agency via AP

Nå nettopp

Etter angrepet ble kjøretøyet ødelagt i en eksplosjon.

Fakhrizadeh ble drept fredag i den lille byen Absard, ikke langt fra Teheran. Det iranske nyhetsbyrået Fars publiserte søndag nye detaljer om angrepet, skriver den israelske avisen Haaretz.

Ifølge nyhetsbyrået var Fakhrizadeh på tur sammen med sin kone i en skuddsikker bil, beskyttet av en konvoi bevæpnede biler.

På et tidspunkt kjørte konvoien med bevæpnede biler før Fakhrizadeh for å klarere stedet han var på vei til. Iranske sikkerhetsstyrker var meget godt klar over at atomfysikeren kunne være et mål for israelske agenter.

Det var da han ikke lenger var beskyttet at angrepet fant sted. Detaljene er ikke bekreftet av andre kilder, men ifølge nyhetsbyrået Fars skal ikke noen gjerningspersoner ha vært til stede.

«Hele hendelsen varte i tre minutter», heter det i meldingen fra Fars.

Demonstranter i Irans hovedstad Tehran holder bilder av den drepte atomfysikeren Mohsen Fakhrizadeh. Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Denne versjonen av hva som skjedde avviker kraftig fra det The New York Times beskriver. Ifølge avisens kilder var det en tom bil parkert ved åstedet, en Nissan. Den eksploderte slik at en kraftledning falt ned på veien.

Hele 12 bevæpnede menn skal så ha gått til angrep. Noen av dem hoppet ut fra en parkert Hyundai Sante Fe, andre kom kjørende på motorsykler.

The New York Times’ versjon kommer fra en beskrivelse som Javad Mogouyi har gitt. Han er dokumentarfilmskaper for Irans revolusjonsgarde.

Fakhrizadeh ledet det iranske forsvarsdepartementets forskningsavdeling. Han skal ha vært ansvarlig for landets atomvåpenprogram.

Utpekt av Israel i 2018

Atomfysikeren levde et anonymt liv frem til 2018. Da fikk Israel tak i tusenvis av dokumenter som angivelig skal vise at Iran i flere år har jobbet i skjul med utvikling av atomstridshoder.

Iranske myndigheter har alltid hevdet at det ligger fredelige formål bak deres atomarbeid.

I kjølvannet av denne nyheten holdt Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, en pressekonferanse der han eksponerte Fakhrizadehs navn og bilde.

Lørdag gikk Irans åndelige leder, ayatollah Ali Khamenei, ut og krevde hard straff for dem som sto bak angrepet.

President Hassan Rouhani anklager på sin hjemmeside Israel for å stå bak drapet, som «leiesoldat for USA», ifølge NTB. Blant dem som er tilhengere av en hard linje, har Mohsen Fakhrizadeh fått martyrstatus.

Israelske myndigheter er mistenkt for å ha drept flere forskere i Iran i forbindelse med landets atomprogram. Israel har ennå ikke kommentert saken.

Siden 2010 er fem iranske atomforskere drept, skriver The Guardian.

Fakhrizadeh ble drept selv om han kjørte i en skuddsikker bil. Foto: WANA (West Asia News Agency) via REUTERS