Har du fått koder som «Utro vaffel» på mobilen din? Mattepris hyller teorier bak sikkerhet på nett.

Matematikerne László Lovász og Avi Wigderson får den prestisjetunge Abel-prisen i 2021.

Laszlo Lovász (t.v.) og Avi Wigderson har vunnet Abelprisen for 2021. Foto: Mudra László og Cliff Moore

17. mars 2021 12:01 Sist oppdatert 7 minutter siden

«EKTE PUFF», «UTRO VAFFEL» og «STUEREN PAUSE»: De små, nesten poetiske vendingene er etter hvert godt kjent for de fleste. Du får kodene fra BankID på skjermen. Deretter kan du betale en regning. Eller du kan sjekke koronatesten din.

Du visste ikke på forhånd hva koden din var. Banken vet heller ikke din kode. Slik er dere sikret mot bedragere. Dette er et eksempel på et matematisk problem: Kan to parter overbevise hverandre om at de begge vet noe, men uten å røpe noe av det de vet?