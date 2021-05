Situasjonen i Etiopia er desperat, og kan bli mye verre

Mens situasjonen i den etiopiske Tigray-provinsen blir stadig mer desperat, hindrer eritreiske soldater hjelpearbeidere.

Lastebilene fra Verdens matvareprogram ble stanset av etiopiske soldater tidligere i mai. Foto: Ben Curtis, AP/NTB

For et halvt år siden lovet Etiopias statsminister Abiy Ahmed en rask militær aksjon for å slå ned opprøret i den nordlige Tigray-provinsen. Med hjelp fra Eritrea satte nobelprisvinneren fra 2019 i gang en voldsom offensiv, og fikk kontroll over de store byene.

Pessimistene spådde derimot en langvarig krig, hvor opprørerne trakk seg opp i fjellene og fortsatte kampene. Nå ser det ut som om de fikk rett. Opprørerne har gått over til geriljakrig. De som betaler den høyeste prisen er sivilbefolkningen.

I byene er situasjonen desperat. Mange mennesker har flyktet fra landsbygda for å søke beskyttelse. Men hjelpeorganisasjonene sliter med å få frem både mat og medisinsk utstyr.

Situasjonen er enda vanskeligere ute i distriktene.

Hindrer hjelpearbeiderne

For en måned siden forsikret statsminister Ahmed at de eritreiske styrkene som har hjulpet regjeringen skulle sendes tilbake til hjemlandet. Men for en uke siden avslørte CNN at eritreiske soldater angriper kolonner med hjelpesendinger. Noen av soldatene har etiopiske uniformer.

FNs talsmann Stephane Dujarric bekrefter CNNs avsløring. Han sier at angrepene særlig rammer befolkningen som fortsatt befinner seg på landsbygda. Flere rapporter tyder på at det er befolkningen utenfor de store byene som har det vanskeligst nå.

Biler fra Leger uten grenser måtte stanse da de hørte at etiopisk militære hadde stengt veien. Ifølge fotografen Ben Curtis kunne de høre skyting med kanoner lenger fremme. Bildet er fra 8. mai. Foto: Ben Curtis, AP/NTB

Sult og tørst

– Når vi kommer noen mil utenfor byene er det skrikende behov for det meste, sier María Carmen Viñoles til Aftenposten.

Hun jobber i Leger uten grenser og er nødhjelpsansvarlig for Tigray.

– Vi møter fire behov, det er mat, vann, sikkerhet og helse, sier hun.

Viñoles har kontakt med medarbeiderne i Tigray flere ganger om dagen. De må hele tiden forhandle med forskjellige grupperinger for å kunne bevege seg trygt utenfor byene.

Gresshoppesvermer som spiser alt de kommer over truer avlingene. Foto: Tiksa Negeri, Reuters/NTB

Befolkningen i Tigray og resten av Etiopia balanserte på grensen til sult allerede før krigen. Enorme gresshoppesvermer har tatt for seg av avlingene. Koronapandemien rammer også økonomien hardt.

Og på toppen av dette kommer borgerkrigen. Viñoles forteller at den brøt ut rett før innhøstingen i fjor høst. Mange bønder ble drevet på flukt. Andre fikk ikke høstet inn avlingen sin.

– Og nå er det tid for å så igjen, men mange steder er det ikke mulig på grunn av krigen, sier hun.

Dermed kan deler av avlingen være truet for andre år på rad.

Bevisste ødeleggelser

Ute i landsbyene er det stor mangel på rent vann. Krigen har ødelagt vannrørene og brønnene. Det gjør at befolkningen må ta til takke med skittent elvevann.

– Og det nærmer seg regntid med stor fare for malaria, sier Viñoles.

Helsesituasjonen er desperat i de fleste landsbyene. Flere hjelpeorganisasjoner har dokumentert at helsestasjoner, sykehus og ambulanser er blitt plyndret som en del av krigføringen. Dermed forsvinner store deler av helsetilbudet.

– Det betyr at hverken kronikere eller de som trenger øyeblikkelig hjelp får et tilstrekkelig tilbud. For fødende kvinner kan det være veldig alvorlig, sier Viñoles.

Befolkningen på landet blir avhengig av privat transport for å komme til sykehus i byene. Det er ofte langt dyrere enn de har råd til.

Fakta Tigray-konflikten Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) kom til makten i Etiopia da den daværende militærjuntaen og diktatoren Mengistu Haile Mariam ble styrtet i 1991. TPLF og tigrayene, som utgjør 6–7 prosent av Etiopias befolkning, tok full kontroll over landets militære styrker og etterretningsvesen, noe de hadde helt frem til Abiy Ahmed ble statsminister i 2018. Abiy, som tilhører oromofolket, Etiopias største folkegruppe, anklaget TPLF for omfattende korrupsjon og overgrep og skiftet ut en rekke sivile og militære ledere. TPLFs ledere har siden styrt Tigray som en stat i staten, og i september trosset de Abiys forbud mot å holde valg i regionen. I begynnelsen av november tok soldater fra TPLF kontroll over regjeringsstyrkenes store militærbase utenfor Mekele. Der sikret de seg også store mengder våpen, inkludert raketter og missiler. Få dager senere beordret Abiy en stor militæroffensiv mot Tigray-regionen. Flere hundre tusen er drevet på flukt, og mange har funnet veien over grensen til nabolandet Sudan. Eritreiske styrker har også deltatt i offensiven, noe både Etiopia og Eritrea lenge benektet. Kilde: NTB Vis mer

Over 4,5 millioner mennesker bor i Tigray-regionen. Det utgjør 6–7 prosent av hele landets over 114 millioner innbyggere. Foto: AP

Etiopia bekrefter voldtekter

For en uke siden avviste Etiopia anklagene om at de retter angrepene mot sivile. Men myndighetene bekrefter at det har foregått voldtekter i stort omfang. De har avhørt 116 ofre. Både politimenn og soldater er utpekt som gjerningsmenn.

Visejustisminister Fikadu Tsega hevder det er vanskelig å si med sikkerhet at det er snakk om «ekte» soldater eller politi. Ifølge ham slapp «titusenvis av harde kriminelle» ut av fengsel da krigen brøt løs. Mange av dem skal ha kledd seg i eritreiske og etiopiske uniformer, ifølge visestatsråden.

Menneskerettighetsorganisasjonene Human Rights Watch og Amnesty International hevder de kan dokumentere at et angrep i byen Aksum først og fremst rammet sivile. Dette angrepet ble gjennomført av eritreiske soldater. De kjemper på regjeringsstyrkenes side.

Amnesty har tidligere sagt at soldatene gikk berserk og drepte hundrevis av sivile. Dette tilbakeviser Fikadu Tsega. Han er visejustisminister i Etiopia. Ifølge Yahoo News sier han at det ble drept 93 mennesker, og at de fleste var stridende.