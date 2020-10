Komikere lurte politikere trill rundt. Danskene trodde de snakket med hviterussisk opposisjonspolitiker.

MOSKVA (Aftenposten): – Situasjonen gir grunn til ettertanke, sier lederen i den danske utenrikskomiteen, Martin Lidegaard.

Vladimir Kuznetsov og Aleksej Stoljarov, bedre kjent som «Vovan» og «Lexus», satte en støkk i danske politikere sist uke. Foto: Sergej Karpukin, Reuters / NTB

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

7 minutter siden

Det var en scene mange kan kjenne seg igjen i under koronapandemien: Et digitalt møte der én av deltagerne ikke får kameraet til å fungere.

Slik var det mulig at to russiske komikere lurte danske utenrikspolitikere trill rundt. Vladimir Kuznetsov og Aleksej Stoljarov er et kjent radarpar på den russiske komikerscenen. De er beryktet for å tulle med det meste.

Sist uke var turen kommet til den danske utenrikskomiteen. Komikerne lot som om kameraet ikke fungerte. Deretter ga de seg ut for å være en Frank Vetsjorka og Svetlana Tikhanovskaja.

Sistnevnte er opposisjonsleder i Hviterussland. Det er et land som nå er i opprør mot landets president gjennom de siste 26 år – Aleksandr Lukasjenko.

Tikhanovskaja er selv jaget i eksil i Litauen. Hun har de siste ukene snakket med flere europeiske ledere for å samle støtte til opposisjonen i hjemlandet. Blant annet har hun møtt Erna Solberg.

Svetlana Tikhanovskaja forlater et møte med Angela Merkel i Berlin sist uke. Foto: Michael Sohn, AP / NTB

Håpet det var en spøk

De danske politikerne trodde de snakket med Tikhanovskaja i 40 minutter. Da skjønte de at noe var galt og la på.

Kanskje ble de mistenksomme da samtalepartneren begynte å snakke om skilpadde-bordeller.

Først visste ikke politikerne hvem de hadde snakket med.

– Jeg håper det er snakk om en grov spøk, men jeg er selvfølgelig bekymret for at deltagelsen på møtet er blitt misbrukt. Det gir uansett grunn til ettertanke, sa lederen i utenrikskomiteen, Martin Lidegaard, ifølge NTB.

I helgen ble det klart at det var de to russiske komikerne som sto bak. De har også tidligere bølleringt til Europaparlamentet. Den gang lot de også som om de var Tikhanovskaja, ifølge russiske medier.

Tikhanovskajas medarbeidere bekrefter at de ikke hadde snakket med danske politikere. For øvrig tar de hendelsen med godt humør. Episoden gir folk en grunn til å smile, sier de.

Les også Over 700 pågrepet under demonstrasjon i Minsk

Massiv vold

Det har ikke bare vært grunner til å smile for Tikhanovskaja den siste tiden. Riktignok fikk hun en telefonsamtale med sin fengslede mann, Sergej Tikhanovskij. Det er første gang de har fått snakke sammen på flere måneder. President Lukasjenko har også besøkt fengslede opposisjonspolitikere. Mange tolket det som et tegn på forhandlingsvilje.

Men kort tid etter slo den hviterussiske presidenten massivt ned på demonstrasjoner nok en gang. Det ble brukt vold, vannkanoner og sjokkgranater. Hundrevis er igjen arrestert.

Og verre kan det bli: Hviterussisk politi vil kunne bruke dødelige våpen mot demonstrantene, truet landets innenriksdepartement på mandag.

Les også Ole Einar Bjørndalens svoger banket opp av politi. Nikita Domratsjev trodde han var blitt blind.

Lukasjenko brukte i helgen vannkanoner mot demonstrantene i hovedstaden. Foto: Reuters / NTB

Hviterussere har demonstrert hver helg siden presidentvalget 9. august.

Opposisjonen mener at president Lukasjenko ikke er den rettmessige vinner av valget.

Lukasjenko har fått mye støtte av den russiske presidenten Vladimir Putin i det siste. I forrige uke ble Tikhanovskaja personlig etterlyst i Russland. Det er fremdeles uklart for hva. Navnet hennes finnes nå i en database over registrerte etterlyste personer i Russland.

Helene Skjeggestad er Aftenpostens korrespondent i Russland.

Følg hverdagen i Moskva på Snapchat: Skjeggesnap

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding