Opposisjonsleder i Israel: Enighet om ny regjering

Det er enighet om en ny regjering i Israel, ifølge en talsperson for opposisjonsleder Yair Lapid. Flere medier melder imidlertid at partene fortsatt forhandler.

Opposisjonsleder Yair Lapid i Tel Aviv i begynnelsen av mai. Foto: AP / NTB

NTB-DPA-AFP

2. juni 2021 21:54 Sist oppdatert 15 minutter siden

Naftali Bennett har angivelig oppnådd en avtale der han får være statsminister to av de neste fire årene. Foto: AP / NTB

Talspersonen opplyser at sammensetningen av regjeringen vil bli presentert for president Reuven Rivlin senere onsdag.

Et viktig gjennombrudd kom da det israelsk-arabiske partiet Raam ga regjeringen sin støtte. Raams leder Mansour Abbas har undertegnet en avtale om den nye koalisjonsregjeringen.

Hvis det stemmer at regjeringen har støtte i nasjonalforsamlingen Knesset, betyr det at punktum er satt for en tolv år lang periode med Benjamin Netanyahu som israelsk statsminister.

– Uenighet om posisjoner

Flere medier melder imidlertid at det fortsatt pågår forhandlinger mellom de israelske opposisjonspartiene.

Fortsatt er det uenighet om noen politiske utnevnelser på lavere nivå, skriver det amerikanske nyhetsbyrået AP.

Men hovedlinjene ser ut til å være på plass. Lapid og Naftali Bennett, lederen for det ultranasjonalistiske partiet Yamina, skal være enige om en ordning der de bytter på å være statsminister.

Avisa Haaretz skriver at Lapid tar sikte på å presentere en ny regjering før en tidsfrist som utløper ved midnatt natt til torsdag lokal tid.

Tiltalt for korrupsjon

Lapid leder partiet Yesh Atid, som han grunnla selv i 2012. Han fikk regjeringsoppdraget av Rivlin etter at Netanyahu nok en gang ikke klarte å sette sammen en ny koalisjonsregjering etter valget i mars – det fjerde valget i Israel på under to år.

Benjamin Netanyahu, som er tiltalt for bestikkelser, bedrageri og tillitsbrudd i tre separate saker, har forsøkt å stikke kjepper i hjulene for opposisjonen. Hans parti Likud stilte tirsdag spørsmål ved Bennetts rett til å bli statsminister.

I tillegg har Netanyahu hevdet at en regjering med innflytelse fra venstresiden vil sette Israel i fare.

Regjeringen som Lapid og Bennett forsøker å få på plass, vil omfatte svært ulike partier. Ett av dem er det israelske arbeiderpartiet.