Moria-leiren ødelagt i brann: – En varslet katastrofe

Branner har ødelagt store deler av Moria-leiren på den greske øya Lesbos. Norske hjelpearbeidere forteller om kaos, plyndring og enorme ødeleggelser i leiren, som i helgen ble satt i koronakarantene.

9. sep. 2020 05:54 Sist oppdatert nå nettopp

Avisen Lesvos Post meldte ved midnatt om at det brant flere steder på Lesbos, og at det i tillegg var oppstått brann i Moria-leiren. Det ble også meldt om at det var hørt skudd og om opptøyer i leiren, skriver TV 2.

Flyktninger og andre migranter er blitt evakuert fra brannene, opplyser myndighetene. Leiren er nærmest helt slukt av flammene, ifølge kringkasteren ERT. Det er ikke klart hvordan brannene startet, og det er ikke meldt om skadede.

En gutt drar med seg det lille han eier i en pappeske. Asylleiren Moria brenner fortsatt i morgentimene onsdag. Panagiotis Balaskas, AP/NTB scanpix

Migranter flykter fra brannene i Moria-leiren på Lesbos. Panagiotis Balaskas, AP/NTB scanpix

– Det er kaos. Flyktningene befinner seg nå overalt, i gatene, i skogen og i fjellene rundt. Vi har tatt inn noen flyktninger her, men vi har jo ikke plass til 13.000 stykker, sier den norske sykepleieren Eline Tveit Holen til Aftenposten.

Hun jobber for en britisk hjelpeorganisasjon og befinner seg i et hus i Mytilini.

Les også Menneskene Europa glemte

Den norske sykepleieren Eline Tveit Holen på Lesbos. Privat

– Tusenvis plyndrer restene

Utenlandske hjelpearbeidere blir bedt om å holde seg innendørs, opplyser hun. Bakgrunnen skal være at migrantkritiske grupperinger stanser biler og hindrer utenlandske hjelpearbeidere å ta seg inn i leiren.

– Jeg tror de fleste brannene er slukket nå. Det er ikke noe Moria lenger. Jeg går bare og venter på at vi kan begynne å jobbe, forteller hun onsdag morgen.

Shirin Tinnesand i organisasjonen Stand by me Lesvos er kontaktperson for selvhjelpsgrupper inne i Moria-leiren. Privat

Den greske hjelpeorganisasjonen Stand by Me Lesvos rapporterer før klokken 08 at flere soner i Moria-leiren er fullstendig ødelagt.

«Mellom 35 og 40 prosent av leiren er totalødelagt. Det som er igjen blir plyndret», skriver organisasjonen på Facebook.

– Også de delene av leiren som er intakt, har fått brannskader. Det ser ikke levelig ut i Moria nå. Det er igjen tusenvis av flyktninger som går rundt og leter etter ting – plyndrer. Det er folk som har mistet alt de eier. De har hverken klær eller mat, forteller norske Shirin Tinnesand, som jobber for Stand by Me Lesvos.

Hun var onsdag morgen inne i leiren for å hente ut kolleger og utstyr som ikke var blitt ødelagt.

Slik ser det ut i Morias ruiner i morgentimene onsdag. Shirin Tinnesand/Stand By Me Lesvos

Det er igjen flere tusen som går rundt og tar med seg det som ikke er ødelagt av brannen, forteller Shirin Tinnesand i organisasjonen Stand By Me Lesbos. Shirin Tinnesand/Stand By Me Lesvos

Stenger øya

Tinnesand sier at branner har blusset opp igjen onsdag morgen, og at nye brannmannskaper er på vei inn i leiren.

– Jeg har akkurat fått beskjed om at myndighetene har erklært krisetilstand, og at ingen får forlate øya på grunn av smittefare.

Videoer som organisasjonen har publisert på Facebook, viser brannene og folk som flykter fra dem. Det ble også meldt om folk som hindret brannvesenet i å komme til for å slukke, og om flyktninger og andre migranter som nektes adgang til en landsby i nærheten.

Store deler av asylleiren er helt utbrent. Shirin Tinnesand/Stand By Me Lesvos

– Påsatte branner

Tinnesand forteller om kaotiske tilstander i natt.

– Jeg begynte å få meldinger og videoer om branner allerede klokken 22 tirsdag kveld. Nye branner ble påsatt. Det var kaos.

Tinnesand forteller at flere rapporterer om både skadede og døde i brannen, men at dette ikke er offisielt bekreftet.

Tidlig onsdag ble opprørspoliti sendt til leiren og utplassert langs den 5 kilometer lange veien mot øyas største by, Mytilini, for å hindre at migrantene tok seg til havnebyen.

– Familier med små barn på armen sitter nedover langs veien. Vi venter på å bli evakuert, mens politiet står med skjold og blokkerer veien ned mot vannet og nærliggende landsbyer, skriver Nadine Aabø Mellem i en tekstmelding til VG. Hun jobber som humanitærarbeider i Moria-leiren.

Flyktninger fra leiren samlet seg langs veiene på Lesbos i natt. Panagiotis Balaskas, AP/NTB scanpix

Mange av dem som evakuerte den brennende leiren, ble stoppet på vei mot Mytilini.

– Jeg er blitt fortalt at antiflyktninginnstilte mobiliserte og lagde en blokade for flyktningene som forsøkte å ta seg inn til byen. Derfor rykket politiet ut for å kontrollere situasjonen, sier Tinnesand.

Hun sier at flere tusen flyktninger har tatt seg inn til byen. De oppholder seg i parker, på strendene og andre steder.

Flere branner har rammet Moria-leiren på Lesbos. Panagiotis Balaskas, AP/NTB scanpix

Koronasmitte

– Koronatiltak utløste katastrofen

Misforståelser om koronatiltak var den utløsende årsaken til brannkatastrofen, mener Tinnesand. Hun forteller at organisasjonen hun arbeider for, Stand by Me Lesvos, har advart mot en slik tragedie siden mars. Dårlige forhold har bidratt til at stemningen i leiren var eksplosiv, mener hun.

– Dette er en varslet katastrofe. Denne brannen kommer ikke ut av ingenting. Flyktningene stanset brannvesenet og hindret at man fikk slukket brannen.

Tinnesand forteller at brannene startet etter opptøyer i avdelingen med koronaisolerte flyktninger. Alle som var satt i isolasjon, skal ha rømt. Deretter skal leirsykehuset ha blitt ødelagt.

– Jeg har fått rapporter som tilsier at alt dette startet med at hjelpearbeidere kom for å hente ut folk som skulle i isolasjon. De var ikke flinke nok til å kommunisere hva som skjedde, og hvorfor folk skulle isoleres, sier Tinnesand.

Reuters melder også at brannene startet etter at myndighetene skal ha forsøkt å isolere personer som hadde testet positivt på Covid-19.

Smitte i overfylt leir

Brannmannskaper kjemper også mot to andre branner vest på Lesbos, øya som var det travleste krysningspunktet for folk som flyktet vestover fra Syria og Irak gjennom Tyrkia i 2015 og 2016.

I helgen ble det for første gang påvist koronasmitte i Moria-leiren på Lesbos, og det ble iverksatt omfattende testing og smittesporing. Siden da har tallet på smittede økt til 35, skriver Reuters.

Leiren ble satt i karantene frem til 15. september. Kun sikkerhetspersonell fikk slippe inn etter å ha fått målt kroppstemperaturen.

Den overfylte leiren huser nær 13.000 mennesker. Det er fire ganger så mange som det er kapasitet for. Hjelpeorganisasjoner har lenge kritisert de dårlige forholdene i Moria.

Med dagslyset onsdag morgen ble resultatet av brannenes herjinger synlige. Panagiotis Balaskas, AP/NTB scanpix

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding