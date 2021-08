Knusende rapport bekrefter anklager mot New York-guvernør

En ny rapport bekrefter at New Yorks demokratiske guvernør Andrew M. Cuomo har seksuelt trakassert flere kvinner.

13 minutter siden

Rapporten fra riksadvokaten i New York stadfester at Coumo har seksuelt trakassert flere kvinner, inkludert tidligere og nåværende ansatte. Han har også hevnet seg på en av kvinnene som har gått ut offentlig mot ham.

I hvert fall syv kvinner har anklaget Coumo for trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet.

Rapporten sier også at Coumo og hans rådgivere har skapt et giftig arbeidsklima preget av frykt og trusler. Et slikt klima skal ha gjort trakasseringen mulig.

Tok ansatt på brystet

I vinter sto flere kvinner frem og fortalte om sine opplevelser med den mektige guvernøren.

Undersøkelsene som resulterte i rapporten har pågått i fem måneder, og ble gjennomført av to advokater. Teamet har snakket med hele 179 personer, blant annet en rekke av Coumo sine egne rådgivere.