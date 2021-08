Dødelige droneangrep, sabotasje og kapringer. Slik er Iran og Israels skyggekrig til sjøs.

To sikkerhetsvakter ble drept da en drone i forrige uke angrep en oljetanker. Tirsdag ble et annet skip meldt kapret, muligens av den iranske revolusjonsgarden.

Oljetankeren Mercer Street ble i forrige uke angrepet av en drone. To av mannskapet ble drept. Tankeren drives av et israelsk rederi.

4. aug. 2021 18:49 Sist oppdatert nå nettopp

En til tider het skyggekrig utspiller seg nå i verdens mest trafikkerte skipsled. Ingrediensene er dødelige droneangrep og sjørøvertaktikk.

Ofrene er oljetankere på vei inn eller ut av Hormuzstredet. De antatte hovedmotstanderne er Iran og Israel.

Det siste som skal ha skjedd, er en angivelig kapring av det Panama-registrerte tankskipet Asphalt Princess i Arabiahavet.

Væpnede menn skal tirsdag ha bordet skipet og beordret det til å seile mot Iran, meldte Lloyds List Maritime Intelligence.

Men onsdag morgen skal mennene som bordet skipet ha gått fra borde igjen. Skipet er nå i sikkerhet, ifølge det britiske byrået for kommersiell skipstrafikk, UKMTO.

Iran avviser meldinger om at de skal ha noe med saken å gjøre. Iranske talsmenn kaller det for psykologisk krigføring mot Iran, melder nyhetsbyrået Fars.

To besetningsmedlemmer drept i droneangrep

Spenningen i området har vært stor siden torsdag forrige uke. Da ble den israelskdrevne oljetankeren Mercer Street angrepet av en drone. Skipets rumenske kaptein og en britisk sikkerhetsvakt ble drept i angrepet.

Storbritannia, Romania og Liberia anklager Iran for å stå bak, melder Reuters. I FNs sikkerhetsråd sa de tirsdag at det var «meget sannsynlig» at det var Iran som brukte en eller flere droner under angrepet utenfor kysten av Oman.

Det amerikanske hangarskipet USS Ronald Reagan sendte soldater i helikoptre for å hjelpe oljetankeren Mercer Steet.

«Angrepet forstyrret internasjonal skipstrafikk, truet sikkerheten og innebar et klart brudd på internasjonal lov», skriver de tre landene i et brev til Sikkerhetsrådet.

Teheran nekter for at de er involvert.

– Ustanselig fiendtlig aktivitet

Oljetankeren Mercer Street seiler under liberisk flagg, er japansk-eid og driftes av det Israel-eide rederiet Zodiac Maritime. Tankskipet var inntil nylig eid av Zodiac Maritime og var en del av porteføljen til den israelske milliardæren Eyal Ofer.

Det var på vei fra Jeddah i Saudi-Arabia til havnebyen Jebel Ali i De arabiske emiratene og var øyensynlig ute på et normalt oppdrag da angrepet kom.

Israel sier de vil fortsette å ta alle nødvendige skritt for å beskytte landets innbyggere.

– Irans ustanselig fiendtlige aktiviteter truer regionen og områder lenger unna. Vi forventer at Sikkerhetsrådet tar konkrete skritt for å stanse denne økende trusselen, skriver Gilad Erdan, Israels USA- og FN-ambassadør.

USA og Storbritannia sa søndag at de vil samarbeid med sine allierte for å svare på angrepet.

Israel og Irans varme kalde krig

Hendelsen med Mercer Street kom bare ti dager etter at Irans atomenergimyndigheter (AEOI) opplyste at et angrep mot et av landets atomanlegg var blitt avverget.

Hendelsene må ifølge analytikere ses i sammenheng med den pågående knivingen mellom de bitre fiendene Iran og Israel.

forrige









fullskjerm neste Demonstranter brenner et amerikansk og et israelsk flagg i Teheran i mai 2021. 1 av 4 Foto: Vahid Salemi/AP/NTB

Prestestyret i Iran har utpekt USA og Israel til landets største fiender. Israel hevder på sin side at Iran ønsker å utslette Israel. Striden har foregått på flere plan i årevis.

Iran forsøker å utvikle atomvåpen, hevder Israel.

Israel hevder Iran styrer, finansier og væpner Israel-fiendtlige militser i land som Libanon, Syria, Irak og Jemen.

Disse militsene skal gjentatte ganger ha blitt angrepet av israelske bombefly og droner. I Syria har mange iranske soldater blitt drept.

Iransk nøkkelpersonell er blitt drept i Iran. Israel anklages for å stå bak.

Det har kommet mange meldinger om mistenkt sabotasje inne i Iran. Det har også skjedd hyppige cyberangrep.

Denne fordekte krigen har de siste par årene spredt seg til skipstrafikken

Samme mynt

Siden 2019 har Israel flere ganger angrepet iranske skip som transporterer olje eller våpen i Rødehavet og det østlige Middelhavet, og Iran har svart med samme mynt. I mars og april ble israelskeide handelsskip beskutt, ifølge israelske tjenestemenn.

Etter at skip med tilknytning til Israel begynte å bli utsatt for angrep, har USA tilbudt beskyttelse gjennom militær eskorte i Persiabukta og nærliggende havområder. USAs overvåking av områdene har også forsynt Israel med forhåndsvarsler om mulige iranske aksjoner.

forrige







fullskjerm neste Iran støtter militser i flere land. Jemenske menn lojale til Houthi-militsen viser frem våpnene sine i Sanaa i august 2020. 1 av 3 Foto: Hani Mohammed/AP/NTB

Angrepene det siste halvåret begynte i februar da det israelskeide lasteskipet Helios Ray ble truffet utenfor kysten av Oman på vei fra Dammam i Saudi-Arabia til Singapore. Eksplosjoner lagde to hull i skroget, men det var ingen personskade. Iran avviste påstanden om at de sto bak.

Olje til Syria

I mars ble det statseide iranske lasteskipet Shakr e-Kord utsatt for eksplosiver som slo hull i skroget. Dagen etter meldte Wall Street Journal at Israel hadde plassert ladninger på minst et dusin skip som siden 2019 hadde fraktet iransk olje til regimet i Syria.

Ifølge den israelske avisen Haaretz var dette bare toppen av isfjellet, ettersom Israel ifølge deres kilder har angrepet og sabotert flere titalls iranske oljetankere og påført dem skader for milliarder av dollar.

Teheran svarte med å vurdere «alle muligheter» og sa det er all mulig grunn til å tro at angrepene ble utført av det israelske okkupasjonsregimet.

I april sa iranske myndigheter at det hadde vært en eksplosjon på lasteskipet Saviz utenfor kysten av Djibouti. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Rasnim ble skipet skadet av magnetiske sprengladninger.

Orienterte USA

The New York Times skrev at Israel hadde orientert USA om at de sto bak angrepene og at de var en gjengjeldelse for tidligere iranske angrep til havs.

Senere i april ble det israelsk-opererte skipet Hyperion Ray angrepet utenfor kysten av Emiratene. Sikkerhetskilder sa til Israels Channel 12 at det var påført mindre skader, men at det var Iran som sto bak.

En fjernsynskanal i Libanon meldte at det Bahamas-registrerte skipet var blitt beslutt og at skipet ble operert av det israelske selskapet Ray Shipping.