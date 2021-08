Avis: 50 skadet i togulykke i Tsjekkia

To mennesker omkom og flere titall mennesker ble skadd i en togulykke i Tsjekkia onsdag, ifølge politiet i landet.

NTB-AFP-AP

4. aug. 2021 09:09 Sist oppdatert nå nettopp

Ulykken skjedde da to tog kolliderte i nærheten av landsbyen Milavce, melder avisa Deník. Både avisa og nyhetsbyrået CTK viser til brannfolk som har opplyst at rundt 50 mennesker er skadd.

Samferdselsminister Karel Havlicek opplyser på Twitter at et tog passerte et signal i Domazlice og kolliderte med et passasjertog. Han skriver at situasjonen er alvorlig og at han reiser til ulykkesstedet.

Det er ekspresstoget fra München til Plzen som kolliderte med et lokaltog i 8-tiden onsdag i Milavce i nærheten av Tsjekkias grense til Tyskland, ifølge den tsjekkiske jernbanen.

En større redningsoperasjon er i gang, blant annet med helikoptre for å hente skadde.

Milavce ligger i regionen Domazlice i den vestlige delen av Tsjekkia.