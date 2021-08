Tre døde og flere titall skadet i togulykke i Tsjekkia

Minst tre mennesker omkom og flere titall mennesker ble skadd i en togulykke i Tsjekkia onsdag. Tilstanden er kritisk for flere av de skadde.

To tog kolliderte nær landsbyen Milavce i Tsjekkia onsdag. Førerne av begge togene har omkommet.

NTB-AFP-AP

4. aug. 2021 09:09 Sist oppdatert nå nettopp

Ulykken skjedde da to tog kolliderte i nærheten av landsbyen Milavce, melder avisa Deník.

38 personer er skadd, og flere av dem er i kritisk tilstand, ifølge nyhetsbyrået DPA som viser til det tsjekkiske nyhetsbyrået CTK. Det er tidligere blitt meldt at mer enn 50 personer trengte behandling etter ulykken.

Tsjekkisk politi meldte først om to døde, men dødstallet har nå steget til tre, opplyser en polititjenesteperson til nyhetsbyrået Reuters. De omkomne er førerne av de to togene, samt en kvinnelig passasjer.

Menneskelig svikt

Samferdselsminister Karel Havlicek har opplyst på Twitter at et ekspresstog passerte et signal i Domazlice og kolliderte med et annet passasjertog. Han skrev at situasjonen var alvorlig og at han skulle reise til ulykkesstedet.

Havlicek mener ulykken trolig skyldtes menneskelig svikt ettersom føreren av ekspresstoget ikke stanset ved signalet.

Det var ekspresstoget fra München til Plzen og Praha som kolliderte med et lokaltog i 8-tiden onsdag i Milavce i nærheten av Tsjekkias grense til Tyskland, ifølge den tsjekkiske jernbanen.

En større redningsoperasjon ble igangsatt. Blant annet ble fire helikoptre satt inn for å hente skadde.

Serie togulykker

I løpet av juli var det fem togulykker i Tsjekkia, hvorav to med dødelig utfall, ifølge BRNO Daily.

Den første skjedde i Karlovy Vary 7. juli da to tog kolliderte, med to døde som resultat.

Siden har det vært ytterligere to togkollisjoner, en avsporing og en kollisjon med en lastebil. Etter den tredje ulykken lovte jernbanen å oppgradere sikkerheten.