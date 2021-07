Trump saksøker Facebook, Twitter og Google

Tidligere president Donald Trump sier at han har saksøkt Facebook, Twitter og Google og de tre selskapenes ledere, som han anklager for å drive sensur.

Trump anklager Facebook, Twitter og Google for svartelisting og sensur, og fremmet onsdag et søksmål mot de tre selskapene og deres ledere. Foto: AP / NTB

NTB-AFP-AP

Nå nettopp

Trump ble kastet ut av Twitter og Facebook etter at tilhengere av ham stormet kongressbygningen etter en tale den avtroppende presidenten holdt i Washington i januar. De to selskapenes begrunnelse var at han oppmuntret til vold.

75-åringen hevder fortsatt at det var han som var valgets rettmessige vinner i november, til tross for at Joe Biden fikk over 7 millioner flere stemmer og ble utropt til vinner av blant andre Trumps egen justisminister.

Onsdag kunngjorde Trump at han saksøker Facebook, Twitter og Google, som han anklager for knebling og svartelisting.

Hyggelige karer

– Jeg har, som ledende representant, levert et stort gruppesøksmål mot de store teknologigigantene, inkludert Facebook, Google og Twitter, samt direktørene deres Mark Zuckerberg, Sundar Pichai og Jack Dorsey – tre virkelig hyggelige karer, sa Trump til journalister på golfklubben sin i Bedminster i New Jersey.

Ifølge Trump støttes søksmålet av «tusenvis av amerikanere» som har opplevd det samme som ham, nemlig å bli utestengt fra sosiale medier.

Demokrati og ytringsfrihet

Trump-organisasjonen America First Policy Institute er også å finne bak saksøkerne.

– Gjennom dette søksmålet står vi opp for amerikansk demokrati og alle amerikaneres ytringsfrihet, demokrater, republikanere, uavhengige, hvem det nå enn måtte være, sa Trump.

– Dette søksmålet er bare begynnelsen, la han til.