Afghansk professor sier han vil kjempe til døden for kvinners rett til utdanning

Professoren som gikk viralt da han rev i stykker sine egne papirer på TV for kvinners rett til utdanning i Afghanistan, lover å fortsette kampen.

Ismail Mashal rev i stykker sine vitnemål på direktesendt TV i Afghanistan.

31. des. 2022 12:25 Sist oppdatert 10 minutter siden

Det var under et direktesendt nyhetsprogram på afghansk TV at professoren, som både underviser ved sin egen private skole og ved universitetet i Kabul, dro frem sine vitnemål og begynte å rive dem i biter.

– Fra og med i dag har jeg ikke bruk for disse dokumentene. Utdannelse har ingen verdi i dette landet. Hvis min søster og min mor ikke får studere, nekter jeg å anerkjenne denne utdannelsen, sa Mashar.

Rett før jul kunngjorde Taliban at kvinner ikke lenger skal få universitetsutdannelse. Forbudet kommer på toppen av en rekke andre nye forbud rettet mot kvinner i Afghanistan.

Professoren Ismail Mashal sier til AFP at han vil kjempe videre, uansett hva det måtte koste.

– Jeg hever min stemme og står side om side med mine søstre. Min protest fortsetter, selv om det kan koste meg livet, sier han.

Mashal sa opp sin jobb på direkten da han gjennomførte stuntet.

– Som mann og underviser kan jeg ikke lenger gjøre noe for dem, og jeg følte at mine vitnemål var blitt likegyldige. Så jeg rev dem i stykker, sier han.