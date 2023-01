Sliter du med å forstå kaoset i kongressen?

For første gang på 100 år klarer ikke amerikanerne å velge leder av Kongressen. USA-ekspert Sofie Høgestøl forklarer det viktigste.

Kevin McCarthy er mannen det hele dreier seg om. Men han taper og taper.

Lederen for Representantenes hus er en av de viktigste jobbene i amerikansk politikk. Skjer det noe med både presidenten og visepresidenten, er det denne personen som tar over ledelsen av landet.

I praksis er det dermed USAs tredje mektigste person som skal velges.

Siden Republikanerne har flertall i Representantenes hus, er det de som har makt til å velge.

Mannen de har pekt på heter Kevin McCarthy. Men det er bare ett problem.

Han taper. Og taper igjen.

Det er veldig sjeldent du ser i vestlig politikk at ingen har noe regi, sier Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved juridisk fakultet i Oslo.

– Men det skjer nå.

Under gårsdagens avstemning endte Kevin McCarthy opp med mindre støtte enn han hadde dagen før. I dag tapte han sin sjette avstemning.

1. Hva er det som skjer nå?

I skrivende stund er verden vitne til et politisk drama uten like i kongressen.

Det vil si, ikke helt uten like, det samme har skjedd før, for over hundre år siden.

– Men det er en grunn til at det er så lenge siden, sier Høgestøl. De klarer stort sett å enes om en leder.

Ikke denne gangen. Amatørmessig, kaller hun det, og gir et forsøk på å forklare kaoset:

– For å bli valgt som leder trenger en kandidat støtte fra minst 218 av representantene i salen.

Demokratenes kandidat fikk 212. Hakeem Jefries oppnådde dermed ikke flertall, men kunne takke for støtten fra samtlige av sine partifeller.

– Egentlig skal det bare være en seremoniell ting for partiet med flertall å velge sin kandidat, i dette tilfelle McCarthy.

Vanligvis ville republikanerne ha ordnet dette flertallet på forhånd.

Men en liten gruppe utbrytere stikker kjepper i stemmeurnene. De nekter nemlig å støtte å McCarthy, partiets egen kandidat.

– Mange forventet nok at McCarthy kom til å tape i runde én, før utbryterne ville snu og støtte ham i neste runde. Da hadde de fått markert seg litt.

Det skjedde ikke.

Dermed fortsetter bare avstemmingene, hver gang med mål om at en skal få støtte fra minst 218. Onsdag kveld er de akkurat ferdig med runde seks, på drøyt ett døgn. McCarthy har ikke vunnet noen.

2. Hvem er de republikanske opprørerne?

20 republikanere har nektet å peke på McCarthy. De beskrives som radikale og konservative, og utgjør en gruppe som er sterkt uenig med mer moderate krefter i partiet.

Striden mellom de to gruppene har pågått lenge, og litt krangling kommer således ikke som noen overraskelse.

Men for ti år siden, i «det gamle republikanske partiet», ville det vært en dødssynd å legge seg ut mot ledelsen første uke på jobb, sier Høgestøl.

– Det ville vært for skamfullt, du hadde blitt upopulær i partiet.

Nå er dette annerledes, sier hun.

– Mange radikale republikanere er blitt valgt inn i Kongressen de siste årene. Hvis det er noen som er i nærheten av å ha regi nå, er det dem.

3. Hva skjer med McCarthy?

Etter det tredje nederlaget sa McCarthy at han ikke planlegger å trekke seg.

Men det går ikke rett vei, ifølge Høgestøl.

Hun følger selv dramaet hjemmefra. På TV-kanalen CNN forsøker stadig McCarthys støttespillere å selge inn at han klarer det, sier hun. Men det virker ikke som de har noen plan.

– Han trenger å overbevise 15 stykker. Det virker urealistisk. Han har gitt og lovet så mye. Jeg kan ikke se hva mer han kan gjøre.

I stedet virker McCarthy faktisk å miste støtte, sier Høgestøl.

President Joe Biden kaller kaoset flaut for omverden. Han har bedt republikanerne skjerpe seg.

Uten en leder kan ikke nye medlemmer tas i ed, og Representantenes hus kan heller ikke begynne sitt politiske arbeid.

McCarthy sliter med å få flertall. Ifølge AFP er situasjonen blant republikanerne «bitter». Nyhetsbyrået skriver at mer sentrumsorienterte republikanere omtaler de 20 utbryterne som «de 20 talibanerne».

4. Hva er løsningen på kaoset?

– Noen av demokratene kan la være å stemme. Da senker de terskelen for hvor mange stemmer han trenger. Men hvorfor skulle de hjelpe republikanerne?

Ingenting tyder så langt på at de vurderer det, sier Høgestøl.

Utbryterne virker heller ikke interessert i å hjelpe. De har funnet sin egen kandidat, og ingen av de tjue viser tegn til å endre mening.

– Hver runde McCarthy taper, svekker ham politisk. Til slutt kommer det nok til et bristepunkt hvor hans nærmeste må ta ham til side og si han har gått på for mange tap, sier Høgestøl.

I så fall må republikanerne se seg om etter en annen kandidat. En som klarer å samle partiet.

En annen mulighet er at en enda mindre utbrytergruppe klarer å finne en kompromisskandidat de kan få med seg demokratene til å stemme på. Det vil trolig falle mange av de konservative republikanerne tungt for brystet.

5. Er det verdt å følge med på?

Ifølge Høgestøl er det tidvis vanskelig å få oversikt over hva som skjer. Kaoset preger også TV-sendingene, men det er ikke nødvendigvis å forakte, ifølge USA-eksperten.

– Jeg visste det ikke før i går, men det er visst lederen som bestemmer hva som skal sendes fra Kongressen. Vanligvis er det begrenset hva vi får se, men siden kammeret nå står uten leder, filmer de alt.

Det betyr intriger, krangler og frenetisk teksting mellom de ulike representantene. Rett hjem i sofaen.

– Politiske nerder som meg synes i alle fall at dette er kjempegøy.