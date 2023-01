Nesten 30 drept da kartellsjef ble tatt i Mexico

Minst 29 mennesker ble drept i forbindelse med militæraksjonen der Ovidio Guzmán, sønnen til narkobaronen «El Chapo», ble tatt til fange i Mexico.

06.01.2023 19:17

Medlemmer av det mektige Sinaloa-kartellet gikk til kraftig motangrep i Culiacán da sikkerhetsstyrkene torsdag gikk inn for å pågripe 32-åringen som skal ha tatt over for faren.

Krigslignende scener utspilte seg i Culiacán, hovedstaden i delstaten Sinaloa nordvest i Mexico, ifølge beskrivelsene fra landets forsvarsminister:

Væpnede gjengmedlemmer åpnet ild mot soldatene med maskingevær. Hæren svarte med å kalle ut kamphelikoptre som angrep en kolonne med 25 kjøretøy tilhørende kartellet – deriblant kjøretøy med påmonterte våpen.

Skjøt mot fly

Deretter åpnet kartellets menn ild mot militærflyene og tvang to av dem til å nødlande, før horder av væpnede menn ble sendt til byens internasjonale flyplass for å angripe både militære og sivile fly, ifølge forsvarsministeren.

En lastebil brenner i Culiacán torsdag. Gjengmedlemmer satte fyr på en rekke biler og lastebiler i flere veikryss i byen da militæret slo til torsdag.

Tilsynelatende ville de hindre at militæret fløy Ovidio ut av byen. Ett passasjerfly skal ha blitt truffet, men ingen ble skadet som følge av flyangrepene.

19 av de drepte var påståtte gjengmedlemmer, opplyser den mexicanske regjeringen dagen etter aksjonen.

– Ti militærfolk mistet dessverre livet i tjeneste, sier forsvarsminister Luis Cresencio Sandoval, som legger til at det ikke er meldinger om drepte sivile.

El Chapos sønn Ovidio Guzmán ble pågrepet også i 2019. Den gang ble han raskt løslatt etter en voldsom reaksjon fra Sinaloa-kartellet.

Sandoval sier de forutså at kartellet ville gjøre motstand, og at de derfor umiddelbart brakte Ovidio i militærhelikopter fra huset der han ble tatt til fange, til et høysikkerhetsfengsel i Mexico by. 21 andre antatte kartellmedlemmer ble også pågrepet, mens 35 soldater ble skutt og såret.

Militære forsterkninger til Sinaloa

Joaqin «El Chapo» Guzman soner livstid i et høysikkerhetsfengsel i USA etter å ha blitt utlevert dit i 2017. Ovidio, kjent som «El Raton» (musen), er etterlyst og begjært utlevert av amerikanerne.

Mexicos forsvarsminister Luis Cresencio Sandoval kunngjorde torsdag pågripelsen av en av El Chapos sønner på en pressekonferanse i Mexico by.

Sinaloas guvernør sa tidligere torsdag at minst åtte sivile var såret. Ovidio ble også pågrepet i 2019, men løslatt etter kort tid som følge av kartellets voldsomme reaksjon.

Denne gangen har myndighetene utplassert forsterkninger i Sinaloa, og ytterligere 1.000 soldater sendes til delstaten fredag for å beskytte befolkningen, ifølge Sandoval.

Sinaloa-kartellet er blant verdens mektigste kriminelle gjenger. Over 340.000 mennesker er drept i Mexico siden regjeringen i 2006 satte inn hæren for å bekjempe de mektige narkotikakartellene i landet.