Menneskesmuglere brukte privatfly. Satt på bakken av europeisk politi.

Migranter ble utstyrt med falske diplomatpass. Betalte opptil 200.000 kroner for luksusflukt til Europa.

Politiet har tatt beslag i to fly.

16. sep. 2022 23:08 Sist oppdatert nå nettopp

Når vi hører om smugling av mennesker inn i Europa, går tankene til desperate mennesker i overfylte gummibåter i Middelhavet. Nå mener europeisk politi at de har avslørt en femstjerners variant.

Migranter, de fleste kurdiske irakere og iranere, ble utstyrt med falske diplomatiske pass.

Fra Tyrkia er de blitt fløyet med privatfly.

Den offisielle destinasjonen var som regel en øy i Karibia. Dit kom de aldri.

Under en stopp på en europeisk flyplass, blant annet i Østerrike, Frankrike og Tyskland, forlot migrantene flyet.

De kastet det falske passet og søkte om asyl.

Migrantene har betalt opptil 200.000 kroner hver.

Politiet fant 80.000 euro i kontanter.

13. september ble fem mistenkte menneskesmuglere pågrepet i en koordinert aksjon, ifølge en pressemelding fra Europol. To fly er også blitt beslaglagt.

Politi og påtalemyndigheter fra Østerrike, Belgia, Tyskland, Frankrike, Italia og USA har bidratt. Aksjonen er blitt planlagt i over et år.

Omfattende beslag

Politiet mener at mellom oktober og desember 2020, så skjedde det minst fem smuglingsoperasjoner i fem ulike europeiske land. Smuglerne skal ha hatt planer om å gjennomføre flere andre menneskesmuglinger.

Det kriminelle nettverket skal dessuten ha brukt falske sjekker og lurt flyselskaper i forsøk på å bygge opp sitt eget flyselskap.

De skal også ha svindlet hoteller ved ikke å betale regningen.

Under politiaksjonen ble fem personer pågrepet, to av dem i Belgia og tre i Italia. Syv hus ble ransaket, ett i Belgia og seks i Italia. Politiet tok beslag i to fly, 80.000 euro (800.000 kroner), en dyr bil, elektronisk utstyr og utstyr til å forfalske ID-papirer.

Politiet fant utstyr som kan brukes til å lage falsk ID-kort. Foto: Belgisk politi/Europol En dyr bil ble beslaglagt. Foto: Belgisk politi/Europol

Bankkonti med 173.000 euro (1,7 millioner kroner) er blitt frosset i Italia.

Etterforskningen av saken har pågått siden juni 2021.

Høyest antall migranter siden 2016

De første åtte månedene i år har nær 188.200 migranter tatt seg inn i EU på ulovlig vis, ifølge Frontex. Dette er 75 prosent flere enn på samme tid i fjor. Det er det høyeste antallet migranter siden 2016.