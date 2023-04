Hyppige bortføringer og tortur: Lokalbefolkningen beskriver hverdagen i okkuperte Melitopol

Torturkamre, sporløse bortføringer og tvangsrekruttering til russisk militærtjeneste. Nærmest over natten gikk innbyggerne i den sørukrainske byen fra å leve i frihet til være okkupert av et brutalt, autoritært regime. Nå forteller de om hverdagen.



Russiske soldater fra okkupasjonsstyrkene holder vakt på en gate i den ukrainske byen Melitopol sommere 2022.

28.04.2023 22:25

Om du snakker ukrainsk åpenlyst, eier ukrainsk valuta, eller nekter å la deg rekruttere til russisk militærtjeneste, står du i fare for å bli utsatt for russiske torturavhør.

Det forteller en rekke tidligere innbyggere i den okkuperte byen Melitopol, sørøst i Ukraina, til Kyiv Independent.

Melitopol er base for den russiske okkupasjonsadministrasjonen i Zaporizjzja.

Dette er en av fem ukrainske regioner Russland har annektert etter en «folkeavstemning» som ikke har noen internasjonal legitimitet.

En tidligere russisk offiser har også fortalt om russiske krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd i området. Det skjedde i et intervju med BBC tidligere denne måneden.

Melitopol var en rolig, ukrainsk by med rundt 150.000 innbyggere før Russlands gikk til fullskala invasjon i februar i fjor. Folk levde da i et land med demokratiske valg og stor grad av frihet og sikkerhet.

Hyppige bortføringer

Nå er alt endret. Ifølge lokale kilder har beboerne blitt vant med at russiske styrker til stadighet bortfører antatte motstandsfolk i byen.

– De kommer til huset ditt, og tar deg med, uten å fortelle hvor du skal og hvorfor, forteller en anonym ukrainsk kilde til Kyiv Independent.

Ordføreren i Melitopol, Ivan Fedorov, ble selv bortført da russiske styrker tok kontroll over byen i fjor. Han ble raskt frigjort i en fangeutveksling. Det skjedde etter at saken ble omtalt i internasjonale medier.

Russiske okkupasjonsmyndigheter gjennomførte i september 2022 en «folkeavstemning» uten internasjonal anerkjennelse. Den ble brukt for legitimere at Russland annekterte fem ukrainske fylker. Mange innbyggere i okkuperte områder ble truet til å delta.

Fedorov estimerer at over tusen personer er blitt bortført siden russernes inntog i byen.

– Over 500 mennesker er fortsatt ikke kommet til rette, men det er vanskelig å telle, siden mange er redde for å uttale seg, sier han til avisen.

Historiene stemmer overens med historier som Aftenposten omtalte allerede i mars i fjor. Terror, tortur og folk som forsvant sporløst var stikkordene.

Forteller om torturkamre

Ifølge ordføreren, og en rekke lokale kilder, er det fem interneringssentre spredt omkring i Melitopol. Et av dem skal befinne seg i den tidligere politistasjonen. Der er det oppført metallbrakker på eiendommen.

Kyiv Independent har snakket med flere personer som skal ha sittet i fangenskap her. De forteller om tortur under avhør, grov vold og at folk sultes på vann og kjeks.

Om man nekter å la seg verve til det russiske militæret, står man i fare for å utsettes for grov tortur. Det skjer blant annet ved bruk av elektrosjokk, forteller de lokale til avisen.

En kvinne Kyiv Independent har snakket med fortalte at hun ble holdt i en celle på 2,5 ganger 3 meter. Hun var der sammen med en annen kvinne. Ingen av de to skal ha blitt stilt for retten før de ble satt i fangenskap.

Etter Kherson ble frigjort av ukrainske styrker i fjor høst, ble det funnet en rekke improviserte torturkamre som russiske okkupanter hadde brukt for å avhøre ukrainere.

De skal ha fått ett måltid om dagen, og de sanitære forholdene var forferdelige, forteller kvinnen. Toalettet skal ha vært ute av stand, og avføring fløt over inne i cellen. Russisk musikk skal også ha blitt spilt høyt hele dagen. Dette var for å hindre folk fra å snakke med hverandre.

Hun anslår at om lag femten personer ble holdt i lokalet samtidig. Etter flere dager med voldelige avhør, ble hun kjørt til et militært kontrollpunkt nær Vasylivka i Zaporizjzja-området med en pose over hodet. Der ble hun løslatt.

Avisen har snakket med flere kilder som forteller lignende historier fra torturleirene i området.

Ukrainske menn mellom 20 og 50 år utsettes for tvungen verneplikt i den russiske hæren. Der skal de kjempe mot Ukraina, deres eget hjemland.

Nekter man, risikerer man tortur, forteller lokalbefolkningen Kyiv Independent har snakket med.

En mann forteller at han ble banket og torturert så ofte som hver halvtime, da han tilbrakte en dag i fangenskap ved politistasjonen i Melitopol. Han ble hentet av russisk politi da han returnerte til byen etter å ha flyktet til et ukrainsk område.

Han forteller at han delte celle med ti andre menn, og at de hørte skrik fra andre fanger som ble torturert.

En mann passerer en russisk propagandaplakat i Melitopol med oppfordringer om at ukrainerne skal verve seg til den russiske hæren for å kjempe mot sitt eget hjemland. Mange blir sendt i krigen med tvang, sier innbyggere i byen.

Vitner om menneskerettighetsbrudd

En tidligere offiser i den russiske hæren har uttalt seg til BBC om krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd han sier han var vitne til i Melitopol-området.

Konstantin Jefremov var premierløytnant i en tropp i den russiske hæren. Han ble til slutt avskjediget da han nektet å dra tilbake til Ukraina. Han har nå rømt fra Russland.

Kringkasteren har verifisert at han deltok i invasjonen og okkupasjonen av områder i Zaporizjzja-regionen sørøst i Ukraina. I intervjuet sier han at ukrainske menn ble torturert, skutt og truet med voldtekt under avhør gjentatte ganger.

– Soldater og offiserer plyndret alt de kunne, sier han.

Jefremov forteller om avhør der offiserer truet med å skyte en fange som hadde bind for øynene. Istedenfor skjøt de på begge sider av hodet hans - en såkalt simulert henrettelse.

Aftenpostens reportasjeteam kunne med selvsyn se hvordan mennesker som ble funnet i massegraver i tidligere russiskokkuperte områder bar preg av tortur. Denne personen var bakbundet.

BBC kan ikke verifisere påstandene, men de stemmer overens med en rekke påstander om tortur av ukrainske krigsfanger. Også russiske krigsfanger er blitt utsatt for krigsforbrytelser.

Ukraina har tidligere gjenerobret områder i Kherson og Kharkiv fylker. Aftenposten har sett hvordan det er funnet massegraver med mennesker som er torturert, bakbundet og henrettet.

Allerede i juli kunne Human Rights Watch dokumentere 42 tilfeller av bortføringer og tortur i russisk-okkuperte områder. Rapporten var basert på intervjuer med lokalbefolkningen i flere okkuperte byer, deriblant Melitopol og Kherson.

FN og Amnesty International har dokumentert lignende hendelser.