USAs evakuering i Sudan tok i én time

Evakueringen fra USAs ambassade i Sudans hovedstad Khartoum tok én time, opplyser Pentagon.

Røyk fra hovedstaden Khratoum lørdag. Det er særdeles urolig i Sudan.

23.04.2023 07:26

Alle amerikanske ansatte ved ambassaden i Khartoum ble evakuert i operasjonen natt til søndag. I tillegg ble et lite antall diplomater fra andre land evakuert, ifølge høytstående tjenestefolk i det amerikanske forsvarsdepartementet søndag morgen norsk tid.

Til sammen evakuerte USA i underkant av 100 personer, ifølge tjenestepersoner i Pentagon.

Lokalt ansatte igjen på ambassaden

En tjenesteperson sier at amerikanske luftfartøy både tok seg inn i Sudan og kom seg ut igjen fra landet uten problemer. Etiopias regjering ga grønt lys for overflyvning og hjelp til drivstoffylling. En annen sier et betydelig antall lokalt ansatte er igjen på ambassaden, men at driften der er innstilt etter evakueringen.

Samtidig uttaler talspersoner for USAs utenriksdepartement at USA ikke ser for seg at sikkerhetssituasjonen i Sudan blir endret den nærmeste tiden. USA kommer ikke til å gjennomføre noen koordinert evakuering de kommende dagene av amerikanske sivile som er i Sudan, uttaler UD-talspersoner videre.

Departementet opplyser videre at USA er i nær kontakt med Sudans militære og sivile ledere i et forsøk på å forlenge våpenhvilen som ble inngått fredag.