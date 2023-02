Nynazister skal ha planlagt å sprenge kraftnett

Et kjærestepar er fengslet etter at FBI avslørte planene deres om å ødelegge elektrisitetsnettet i Baltimore.

Sarah Clendaniel har tidligere ranet butikker, nå er hun arrestert for terrorplanlegging.

06.02.2023 23:27

– Dersom vi får til det jeg håper på, blir det legendarisk, skrøt Sarah Clendaniel (34).

Hun trodde at hun snakket med en meningsfelle på aller ytterste høyre fløy. I stedet var det med en person som meldte alt som ble sagt, til FBI.

Hun fortalte at det var mulig å lamme store deler av Baltimores elektrisitetsnett ved å skyte mot fem transformatorstasjoner.

Informanten hadde lignende samtaler med Brandon Russel (27), skriver The Washington Post.

Clendaniel og Russell fikk kontakt mens begge var fengslet. Begge er nynazister, og de ble kjærester.

Russel sonet etter at politiet fant utstyr for å lage bomber hjemme hos ham. Clendaniel satt inne for å rane butikker med en machete. Begge var ute på prøve da de ble arrestert i forrige uke.

Drap og trusler

Russel er en kjent figur på den aller ytterste og farligste høyresiden i USA. I 2013 dannet han gruppen Atomwaffen Division, som senere byttet navn til National Socialist Resistance Front.

Ifølge Wikipedia har gruppen rundt 80 medlemmer i USA, noe over 50 i de baltiske landene og 38 i Italia.

En del av gruppens strategi er å bruke terrorisme og vold for å fremskynde sammenbrudd i demokratiske institusjoner.

I 2017 bodde Russel i et kollektiv med flere andre. En av romkameratene drepte to andre i bofellesskapet. Senere fortalte han politiet at de planla angrep mot amerikanske kjernekraftverk.

To år senere drepte et medlem i gruppen en homofil, jødisk student. Et annet medlem drepte kjærestens foreldre, etter at de kritiserte nazisympatiene hans.

Brandon Russel ble arrestert i Florida, mens Sarah Clendaniel ble tatt i Baltimore, Maryland.

Kartla nettet

Russell brukte åpne kilder for å finne svakheter i kraftnettet rundt Baltimore.

Politiet tar forberedelsene deres på alvor.

– Angrep på transformatorstasjoner i Maryland ville påført tusener av amerikanere problemer i hverdagen, men FBI og våre partnere stanset trusselen, sier FBIs assisterende direktør Robert R. Wells i en pressemelding.

Statsadvokat Erek L. Barron sa at planene utgjorde en reell trussel, at liv kunne gått tapt og samfunnet bli påført store kostnader.

Baltimore ligger i Maryland og har rundt 600.000 innbyggere. Over 60 prosent av innbyggerne er afroamerikanske. Ingen andre amerikanske storbyer har like stor andel svarte borgere.

Kan få 20 år

Nå er begge siktet for å ha planlagt angrep på kraftforsyningen. Det kan gi dem opptil 20 år i fengsel.

Amerikansk politi etterforsker lignende angrep på kraftnettet i Nord-Carolina og Oregon. FBI sier at de ikke har sett noen forbindelse mellom disse angrepene og arrestasjonen av de to.

Det amerikanske sikkerhetsdepartementet advarte nylig om at trusselnivået nå er veldig høyt. De fremhever særlig faren for angrep på infrastruktur.