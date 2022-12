Store russiske missilangrep – flyalarmen gikk over hele Ukraina

KYIV, UKRAINA (Aftenposten): «Er det missilmandag?» spurte folk i sosiale medier. Like etter kom svaret.

Flyalarmen går over hele Ukraina mandag. Her gjemmer folk seg for angrep i hovedstaden Kyiv. Ifølge ukrainske medier skyter ukrainsk luftvern ned flere russiske missiler.

5. des. 2022 13:11 Sist oppdatert nå nettopp

Flyalarmen gikk mandag ettermiddag over hele landet etter en bølge med russiske missilangrep. Det meldes om eksplosjoner i flere ukrainske byer.

Like etter klokken 13 ulte flyalarmen i Ukrainas hovedstad. Kort tid etter gikk alarmen over hele landet.

Rundt to timer senere er flyalarmen i Kyiv ferdig.

To skal være drept

Det meldes om angrep mot Kyiv, Zaporizjzja, Kharkiv, Odesa, Mykolajiv, Tsjerkasy, Vinnytsia, Lviv, Ternopil, Khmelnytskyj og Kryvyj Rih, ifølge ukraniske medier.

Det ukrainske luftvernet skal ha skutt ned flere russiske missiler.

40 prosent av Kyiv-regionen er uten strøm som følge av russiske missilangrep mot infrastruktur, skriver Reuters. Konsekvensene omtales som «ikke kritiske» av guvernør Oleksej Kuleba, ifølge byrået.

En andre bølge med angrep skal være på vei, ifølge Mykolaijvs regionale militæradministrasjon.

I landsbyen Novosofivka i Zaporizjzja-distriktet skal private boliger ha blitt skadet. To personer skal være drept, og to personer skal ha blitt såret. Det melder Zaporizhias regionale militæradministrasjon på Telegram.

Mykolaijv, Odesa, Zhytomyr og Sumy har strømproblemer etter angrepene, ifølge Ukraijnska Pravda. Deler av Odesa skal være helt uten vann og strøm.

Andrij Nebyov, lederen for politiet i Kyiv, la ut dette bildet på Telegram av vellykket nedskyting av missil i regionen. Ukrainas luftforsvar jobber med å avverge de store russiske angrepene i Ukraina mandag.

Skal være avfyrt 104 missiler

En talsperson for luftforsvaret advarte om at et missilangrep var på vei. Så langt melder ukrainske medier om eksplosjoner i storbyen Kharkiv og Poltava.

– Ikke ignorer alarmen, sier Jurij Ihnat, talsmann for det ukrainske luftforsvaret, ifølge Reuters.

Det er angivelig avfyrt 104 missiler fra 13 fly og muligens også fra Kalibr-missiler fra sjø. Det skriver The Guardian-redaktør Julian Borger på Twitter.

Ihnat frykter at bølgen med russiske missilangrep er satt i gang for å svekke Ukrainas luftforsvar før de senere mandag gjennomfører flere angrep mot kritisk infrastruktur. Det skal han ha sagt på ukrainsk TV mandag, ifølge The Kyiv Independent.

Guvernør Vitalij Kim i Mykolaijv sier at andre bølge med angrep er på vei og at det kan komme en tredje.

Mange samler seg på metrostasjoner i Kyiv. Her er det gitarsang og folk som leser bok. Flere har tatt med stoler ned for å sitte mer komfortabelt.

Forrige massive missilangrep, 31. oktober, førte til at 80 prosent av Kyiv var uten vann. 350.000 hjem manglet strøm.

Under to uker siden sist

Det er under to uker siden Russland sist bombet hovedstaden. Forrige angrep fant sted 30. november, en knapp time etter at EU-parlamentet med stort flertall vedtok en resolusjon om at «Russland er en stat som støtter terror i forbindelse med krigen i Ukraina».

Minst seks mennesker ble drept, tre av dem i Kyiv-regionen. Flere titalls mennesker ble skadet i angrep i flere deler av Ukraina. Sivil infrastruktur, som Putin målrettet har angrepet siden 10. oktober, led nok en gang stor skade. Mesteparten av landet mistet strømmen som følge av angrepene, ifølge ukrainske myndigheter. I tiden etter det siste angrepet er deler av skadene reparert.

Fremdeles rammes landets storbyer av strømbrudd. Før det forrige angrepet var de ofte varslet, men de siste skadene gjorde at elektrisiteten forsvant mer uregelmessig.

Søndag kveld meldte strømselskapet DTEK at de innfører planlagte strømbrudd igjen i Kyiv og fire andre regioner. Samtidig understrekte selskapet at situasjonen fremdeles er krevende.