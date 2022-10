Mystisk Kina-video skaper spekulasjoner: Hva skjer egentlig her?

Nettet koker etter at Kinas tidligere leder ble eskortert ut av partikongressen for åpent kamera.

22. okt. 2022 17:30 Sist oppdatert nå nettopp

Hu Jintao var generalsekretær i det kinesiske folkepartiet fra 2002 til 2012. Nå vekker en video av ham oppsikt på nettet.

Videoen er tatt fra et møte i partiet. 79 år gamle Hu sitter ved siden av sin arvtager, Kinas leder og generalsekretær i Kommunistpartiet Xi Jinping. Så blir han tilsynelatende bedt om å forlate møtet.

Hu virker motvillig. Til slutt kommer to personer og tar ham fysisk opp av stolen før han blir ført ut.

På videoen av hendelsen kan man se at han sier noe til Xi, som svarer med et nikk.

«Hva sa han til mannen som erstattet ham, Xi Jinping, som førte til et nikk fra Kinas nåværende leder», spekulerer BBC arrow-outward-link .

Den amerikanske nyhetskanalen CNN arrow-outward-link beskriver endelsen som «høydramatisk».

Hva i himmelens navn?

BBC-korrespondent Stephen McDonell postet videoen på sin Twitter-konto lørdag formiddag. Han la ikke fingrene imellom da han skulle beskrive det han så.

– Hva i himmelens navn er det som skjedde da tidligere leder av Kina, Hu Jintao ble bedt om å gå etter den første sesjonen? Når du ser på videoopptaket ser det ikke til at han har noe lyst til å forlate lokalet, tvitrer McDonell.

Han beskriver hendelsen som mystisk.

En annen profilert journalist, Oliver Hotham, påpeker en annen viktig detalj.

Hu ble eskortert ut av møtet rett før en ventet tale fra president Xi. Hotham er nyhetsbyrået AFPs sjefredaktør for Kina og Mongolia.

Maktdemonstrasjon eller helse

BBC peker på to mulige årsaker til at Hu ble fjernet foran åpent kamera.

Den ene årsaken kan være at partiet ønsket en symbolsk maktdemonstrasjon. Altså at partiet ønsket en symbolsk effekt ved at lederen som representerer den tidligere politiske tidsalderen ble fjernet i all offentlighet, tror BBC.

En årsak som kan støtte opp om en slik tolkning, er at hendelsen skjedde mot slutten av den ukes lange kongressen som sementerer Xi’s posisjon som Kinas mest mektige leder siden Mao Zedong, skriver avisen.

En annen årsak kan være at Hu rett og slett har alvorlig dårlig helse, påpeker den britiske avisen.

I videoen som nå går viralt, ser Hu ut som en eldre og medtatt mann. Men BBC holder fast ved sin første spekulasjon.

«Hvis han ble ledet vekk på grunn av sin dårlige helse, hvorfor skjedde dette så plutselig? Og hvorfor skjedde det foran åpne kameraer? Var det virkelig et nødstilfelle», spekulerer BBC videre.

– Følte seg ikke bra

Til tross for alle spekulasjonene som har oppstått i kjølvannet av opptaket, ble hendelsen først ikke kommentert kinesiske myndigheter.

I en melding fra det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua sendte ut senere lørdag, heter det at Hu forlot møtet fordi han ikke følte seg bra.

– Hu Jintao insisterte på å delta under avslutningen, til tross for at han har måttet bruke tid på å restituere seg i det siste, heter det i meldingen.

I meldingen heter det videre at Hu nå skal ha «fått seg en hvil», og at han nå skal føle seg bedre.