Prigozjin antas å være død. Dette er de mulige konsekvensene, ifølge ekspertene.

Wagner-sjefens antatte død kan få konsekvenser globalt. For krigen i Ukraina har det lite å si. Det mener eksperter Aftenposten har snakket med.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin er antatt død. Ifølge russiske myndigheter var han om bord på et fly som styrtet i Russland i kveld. Ti er bekreftet omkommet. Vis mer

Publisert: 24.08.2023 07:21

Ti personer er bekreftet omkommet etter at et privatfly styrtet nord for Moskva.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin sto på passasjerlisten. Russiske luftfartsmyndigheter har bekreftet at Prigozjin var om bord.

Dersom det viser seg at Prigozjin faktisk er død, mener ekspertene dette er sannsynligvis får konsekvenser for Russland, Ukraina og afrikanske land.

1. Et mer undertrykkende Russland

Selv om det er ennå er uklart hvorfor flyet styrtet, er det nærliggende å tenke at Putin eller noen i hans regime kan stå bak.

– Prigozjin ble utpekt som en forræder. Da er det ikke helt ulikt Kreml å ta ham ut, sier forsker Julie Wilhelmsen hos Nupi NupiNorsk utenrikspolitisk institutt.

Hun viser til at det russiske regimet tidligere har brukt både forgiftning og vold for å statuere et eksempel overfor andre potensielle opponenter.

USAs president Joe Biden har også antydet at Putin kan ha noe med saken å gjøre.

– Jeg vet ikke hva som har skjedd med Prigozjin, men jeg er ikke overrasket over rapportene fra Russland, sa Biden.

Putins posisjon i Russland er blitt svekket over lengre tid. Både krigen i Ukraina og Prigozjins mytteri har sådd tvil rundt hvorvidt Putin er Russlands «ubestridte maktmegler», mener Wilhelmsen.

Men dersom Prigozjin er død, kan det styrke Putins posisjon?

Julie Wilhelmsen Leder forskningsgruppen for Russland ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

Det spørs hvordan man ser på det, mener Wilhelmsen.

– Dersom dette kobles til Kreml, blir det et tydelig signal om at det er svært kostbart for aktører som vurderer å utfordre Putin.

Det vil bli del av en trend de siste årene: Putin-regimet er blitt mer brutalt og undertrykkende.

Det kan også bidra til å svekke Putins populariteten blant russerne.

– Bildet av Putin som en korrupt voldsmann, svekker hans autoritet. Samtidig har det ikke så mye å si når regimet er såpass undertrykkende. Få tør å mobilisere mot ham.

2. Uendret situasjon i Ukraina

Prigozjins leiesoldater var lenge blant Putins ess i ermet i krigen mot Ukraina.

Men i mai begynte Wagner-styrkene å trekke seg ut av Ukraina.

– Uansett hva som har skjedd her, så tror vi uansett at Wagner ikke har hatt noen rolle i kampene i Ukraina siden slutten av mai, sier Palle Ydstebø.

Etter Prigozjin sendte styrkene i retning Moskva i juni, har han også mistet den formelle kontrollen over styrkene. Det er det russiske militæret som nå har den formelle kommandoen.

Palle Ydstebø Oberstløytnant og hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen.

Ydstebø stiller seg for øvrig spørrende til om Prigozjin har omkommet. Det er kjent at Prigozjin tidligere har vært oppført på passasjerlister på fly han ikke har reist med som en sikkerhetsmekanisme.

– Han er en dreven fyr som kan det å overleve i det russiske maktspillet. Jeg tror han er død når jeg ser en bekreftet DNA-profil fra en uavhengig kilde, sier Ydstebø.

3. Russlands innflytelse i Afrika

Prigozjin og Wagner-styrkene har også hatt en sterk tilstedeværelse i flere afrikanske land. De har vært et utenrikspolitisk verktøy for Russland, ifølge førsteamanuensis ved Forsvarets høyskole Ingerid Opdahl.

Forbindelsene Russland har til disse landene har vært personavhengige av Prigozjin. Om han nå er død, kan det ha konsekvenser.

– Med Prigozjin borte vil nok Russland, som stat, forsøke å ta mer direkte kontroll i noen av de afrikanske landene.

Ingerid Opdahl Førsteamanuensis og leder for senter for sikkerhetspolitikk ved Forsvarets høgskole

Det gjelder særlig Den sentralafrikanske republikk og Mali. Til dels også Libya og Sudan, mener Opdahl.

Prigozjin skal ha reist til Moskva fra Mali onsdag, ifølge flere russiske journalister.

I 2018 etablerte Wagner seg i Den sentralafrikanske republikk og tok over diamant- og gullgruvene i landet.

– Betyr det at Russland nå kan få økt innflytelse i disse landene?

– Det er ikke gitt. Prigozjin har hatt en viktig og tydelig rolle i disse landene. En endring der setter det etablerte forholdet i fare, så det vil kreve en del fra russisk side.