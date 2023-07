Vil forby abort: Spanias ytre høyre kan bli historisk store

For første gang siden Franco-diktaturet kan ytre høyre være med på å styre Spania.

Santiago Abascal, lederen for ytre høyre-partiet Vox, under et valgmøte. Vis mer

Gi meg sammendraget

Ytre høyre-partiet Vox har de siste månedene dominert overskriftene i spansk presse i forkant av valget om en uke.

Partiet står bak en rekke kontroversielle uttalelser og politiske forslag.

Vox vil fjerne lover som sørger for tilgang til fri abort og «forsvare retten til liv fra unnfangelse til naturlig død».

Vox har ved flere anledninger sitert en kjent spansk fascist, blant annet i en ordkrig med Rosalía , en av Spanias mest kjente artister.

Partileder Santiago Abascal kalte Colombias president for terrorist da han var på besøk i Madrid i mai.

I parlamentsvalget 23. juli kan det også bli det tredje største partiet. Dermed er sannsynligheten stor for at Vox går inn i en koalisjonsregjering.

De siste meningsmålingene gjennomført for avisen El Pais, viser at de kan få opp mot 15 prosent av stemmene.

Flyttet valget

Spania har lenge vært kjent som et av Europas mest progressive land.

I 2005 ble Spania det tredje landet i verden til å legalisere homofilt ekteskap. I tillegg er det innført en rekke lover som skal beskytte kvinners rettigheter.

Men de siste årene har ytre høyre fått politisk fotfeste.

Parlamentsvalget var egentlig satt til desember. Men etter katastrofale resultater for venstresiden i regionalvalget i mai, beordret statsminister Pedro Sanchéz tidlig valg.

Sanchéz er leder for Det spanske sosialistiske arbeiderpartiet.

Spanjoler er derfor nødt til å ta til valgurnene under den stekende julisolen. Nå skal de avgjøre om Pedro Sanchéz fortsatt har tillit til å styre landet, eller om høyresiden skal ta over.

På meningsmålingene ser det ut til at Sanchéz’ tid som statsminister er ved veis ende.

I strupen på hverandre

Sist uke ble den eneste planlagte debatten mellom statsministerkandidatene, Pedro Sanchéz og Alberto Núñez Feijóo, avholdt. I to timer byttet Sanchéz og Feijóo på å anklage hverandre for å lyve mens hele Spania fulgte med.

Alberto Núñez Feijóo er leder for sentrums-høyre-partiet PP, som ligger an til å bli det største partiet ved valget.

Men alene får de sannsynligvis ikke nok seter til å styre. Derfor må de slå seg sammen med Vox for å få flertall. Og det presiserte Feijóo under debatten at han er villig til å gjøre, på tross av partienes uenigheter på mange punkter.

PP ble utfordret på det mulige regjeringssamarbeidet med ytre høyre. Blant annet ble det stilt spørsmål ved Vox’ stilling til vold mot kvinner. Vox har tidligere nektet for at kjønnsbasert vold eksisterer.

Den spanske statsministeren Pedro Sanchéz kan miste makten ved valget 23. juli. Vis mer

– Dere har overgitt dere til sexisme på grunn av avtalene med Vox, sa den spanske statsministeren.

I stedet for å svare på spørsmålene om Vox, gikk Feijóo til direkte angrep mot Sanchéz-regjeringens kontroversielle samtykkelov.

Et smutthull i loven ga nemlig over tusen menn som var dømt for seksualforbrytelser, redusert tid i fengsel. Loven utvidet definisjonen på overgrep, men den reduserte også minstetiden i fengsel for slike forbrytelser.

Slår politisk mynt på franske opptøyer

Vox ønsker å stoppe det meste av innvandring til Spania, spesielt fra muslimske land. Blant annet vil de gå inn for å innføre en kvoteordning som favoriserer personer med samme språk og kultur som dem.

I tillegg vil de deportere alle ulovlige innvandrere og slå hardt ned på organisasjoner som hjelper dem.

I ukevis har partiet langet ut mot demonstrantene i Frankrike. De advarer mot «franske tilstander» i Spania.

– Vi vil ikke tillate at Spania blir som Frankrike i løpet av de neste 10 årene, skriver de over et bilde av en brennende bil på Twitter.