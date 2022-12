Musk: Å publisere drapskoordinater er ikke greit

I går suspenderte Twitter brått kontoene til en rekke journalister som har skrevet kritisk om Elon Musk.

Musk mener journalistene har satt ham og familien i fare ved å poste «drapskoordinater». Det er ikke klart hva han referer til.

Stine Barstad Journalist

31 minutter siden

Twitterkontoene til teknologijournalister hos CNN, Washington Post, New York Times og Mashable ble alle suspendert i rask rekkefølge torsdag kveld.

Alle hadde publisert artikler om at Musk suspenderte twitter-kontoen ElonJet, som fulgte privatflyet hans.

Kontoene til minst ni journalister som har skrevet kritisk om Musk har så langt blitt suspendert. I artiklene trakk de frem kontrasten mellom Musks utsagn om at Twitter skal være en plattform for ytringsfrihet og meningsmangfold, og valget hans om å stenge kontoer han personlig misliker.

Også kontoen til Twitters konkurrent Mastodon er stengt. Mange av Musks kritikere har flyttet seg dit etter at han tok over Twitter.

Musk påstår at de suspenderte journalistene har publisert informasjon om hvor han befinner seg.

Men ingen av journalistene har oppgitt slik informasjon i artiklene om stengingen ElonJet, skriver Guardian.

– Å kritisere meg hele dagen lang er greit. Men å poste min sanntids-lokasjon og sette familien min i fare er ikke greit, skriver Musk på Twitter.

Washington Post skriver i en melding at suspensjonen av deres teknologireporter Drew Harnell undergraver Musks påstand om at han vil drive Twitter som en plattform dedikert til ytringsfrihet.

CNN skriver i en melding at «Twitters økende ustabilitet bør være av ubeskrivelig bekymring for alle som bruker plattformen.»

New York Times teknologireporter Ryan Mac opprettet kontoen @MacSilenced etter at hans konto brått ble avsluttet.

Der skrev han at han ikke fikk noen advarsel før kontoen hans ble suspendert. Han har heller ikke har mottatt noen informasjon fra Twitter om hvorfor kontoen hans ble «permanent suspendert».

Nå er også kontoen @MacSilenced suspendert.

Ifølge Elon Musk selv er kontoene ikke permanent suspendert, bare midlertidig.

– Litt tid borte fra Twitter er bra for sjelen skriver han.

Så la han ut en poll der folk kunne stemme på når de suspenderte journalistene skulle få komme tilbake igjen. Tidligere i høst la han ut en tilsvarende avstemning som førte til at Donald Trump fikk gjenåpnet kontoen sin.

Avstemningen viste raskt at flertallet ville at journalistene skulle få gjenåpnet kontoene sine umiddelbart. Da endret Musk avstemningen – ifølge ham fordi den første hadde for mange alternativer.

Også den andre avstemningen tyder på at Musk er i utakt med brukerne av Twitter: