Tre PST-ansatte stanset med våpen i Kongo

De tre PST-ansatte var på vei til et livvaktsoppdrag i Kongo. Ved flyplassen i Kinshasa skal de ha blitt fratatt våpnene.

14 minutter siden

De tre PST-ansatte var torsdag på tjenesteoppdrag til Kongo da de ble stanset for kontroll ved N'djili-flyplassen i Kinshasa. De hadde reist til Kinshasa for å forberede et livvaktsoppdrag i landet.

Det er rutine at PST sender livvakter på forhånd når en høytstående myndighetsperson drar til områder der det kan oppstå risikofylte situasjoner. De norske politifolkene skal ha hatt med seg franskspråklige dokumenter som viste at de hadde bæretilltalser i Kongo fra 29. september til 6. oktober.

I dokumentene vises til Norges ambassade i Kongo.

Likevel skal de ha blitt fratatt våpnene, melder NRK.

– Er ikke blitt arrestert

Norges ambassadør til Kongo Jon-Åge Øyslebø skal ifølge NRK ha kommentert saken på Twitter i går kveld.

Øyslebø skal der ha skrevet at nordmennene fikk våpnene beslaglagt på flyplassen til tross for at innførselen av våpnene var klarert med kongolesiske myndighet.

De PST-ansatte skal ifølge NRK ha vært livvakter på et forberedende besøk i landet i forkant av et besøk fra Norges klimaminister Espen Barth Eide.

Barth Eide skal neste uke delta på det siste formøtet før årets klimatoppmøte (COP 27). Dette møtet skal altså være i Kinshasa.

I kongolesiske medier skal det ha blitt påstått at de tre nordmennene ble arrestert. Det opplyser PST at ikke stemmer.

– Vi har fått bekreftet at de ikke er blitt arrestert, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til Aftenposten.