Russland trapper opp kampen om venner i Afrika

Russlands innflytelse i Afrika øker. Det gir både tilgang til verdifulle råvarer og støtte i FN.

Tirsdag landet den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov i Mali, et av landene der russiske leiesoldater kjemper.

08.02.2023 19:13

– Vi vil ikke unnskylde partnervalget vårt. Russland er her etter at Mali inviterte, og de svarer raskt på behovene våre, sa utenriksminister Abdoulaye Diop mandag.

På vegne av Mali tok han imot sin russiske kollega Sergej Lavrov.

Besøket i Mali er strategisk viktig for russerne. De pleier forholdet til land i Afrika.

The Financial Times skriver at Russland har «kjøpt en interessesfære på tilbud». Mali er et godt eksempel på hvordan regjeringen i Moskva har klart å skille et afrikansk land fra den tidligere kolonimakten.

Mali har store problemer med islamistiske opprørere. I flere år har Frankrike stilt opp med militær støtte. I fjor ble franskmennene sendt hjem. Da de reiste, kom leiesoldater fra den russiske Wagnergruppen.

Ifølge den franske hæren, som har tatt bildet, viser det soldater fra den russiske privathæren Wagner i Mali.

Treffer nye venner

Ifølge BBC er Lavrov på reise i Afrika for å love flere av landene sør for Sahara støtte i kampen mot islamistiske opprørere.

The Financial Times minner om hvordan hjelpen til afrikanske regimer gir russerne politisk styrke. I mars i fjor stemte FN over en resolusjon som fordømte russernes invasjon i Ukraina. Da avsto 18 afrikanske fra å stemme. Fem land møtte ikke opp. Somalia stemte mot.

Avisen siterer en av den franske presidenten Emmanuel Macrons rådgivere:

– Det handler om å svekke Europa og åpne en front der Europa og Frankrike oppfattes som svake.

Fakta Kappløpet Afrika I årene fra 1870 til 1914 pågikk «det første kappløpet om Afrika», da Europas stormakter jaktet på kolonier. I løpet av disse årene ble det aller meste av Afrika kontrollert fra europeiske hovedsteder. I tiårene etter annen verdenskrig ble de tidligere koloniene selvstendige. Under den kalde krigen kjempet USA og Sovjetunionen om innflytelse. Afrikanske diktatorer kunne få politisk, økonomisk og militær støtte mot å plassere seg i en av leirene. Mange afrikanske land har enorme ressurser, med verdifulle metaller og mineraler. Kina, Russland og vestlige land prøver å få rettigheter til å drive gruver. Vis mer

Patriark og vodka

Et av landene der Russland har lykkes i å få innflytelse er Den sentralafrikanske republikk. Det gir noen lett synlige endringer.

For eksempel har den ortodokse kirken i hovedstaden Bangui byttet overhode. Nå er det ikke lenger patriarkatet i Konstantinopel som har siste ord. Den jobben har patriark Kiril i Moskva overtatt.

I butikken kan man få kjøpt Wa Na Wa vodka. Under neshornet på etiketten står det at innholdet er laget med russisk teknologi.

Russerne søker innflytelse i noen av verdens fattigste og minst stabile land. Wagner og andre private hærer deltar i kampen mot ekstremister. Samtidig får de tilgang til gruverettigheter og verdifulle råvarer.

Ny kald krig

Også under den kalde krigen var det en kamp om afrikanske regimers velvilje. Med et stadig dårligere forhold mellom øst og vest skjerpes frontene igjen.

Nå er også Kina med i det store spillet om Afrika. Kineserne har investert tungt i både infrastruktur og råvarer i flere afrikanske land. Det har satt mange regimer i dyp gjeld til kineserne.

I denne omgangen kom Russland sent i gang. I 2019 inviterte president Vladimir Putin lederne for 43 afrikanske land til Sotsji. Offensiven var særlig vellykket i de tidligere franske koloniene. Ved å spille på en blanding av franskfiendtlige stemninger og løfter om mer hjelp har russerne klart å lokke flere land inn i sin interessesfære.