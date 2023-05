Teknologitopper vil ta grep mot kunstig intelligens. De sammenligner trusselen med pandemi og atomkrig.

Hva kan skje uten regler for kunstig intelligens? At menneskeheten går under, advarer teknologitopper. Det er en norsk ekspert helt uenig i.

Administrerende direktør Sam Altman i OpenAi er blant signaturene i et nytt opprop mot kunstig intelligens. Vis mer

Mange har advart om at kunstig intelligens (KI) kan få katastrofale følger. Nå roper også KI-selskapene selv varsko om farene ved den nye teknologien.

Mer enn 350 ledere av KI-selskaper, forskere og ingeniører gikk tirsdag sammen om et åpent brev, skriver The New York Times.

I brevet advarer de mot teknologien de selv leder utviklingen av: KI kan en dag komme til å utrydde menneskeheten, med mindre noe gjøres.

Det må tas grep for å minske risikoen for at kunstig intelligens blir menneskehetens bane, mener de. Det bør være en like stor prioritet for verdenssamfunnet som å forhindre pandemier og atomkrig, står det i uttalelsen.

Bak brevet står blant annet toppsjefene i tre av verdens ledende KI-selskaper: Sam Altman i OpenAI, Demis Hassbis i Google Deepmind og Dario Amodei i Anthropic.

Flere som slår alarm

Men hvordan truer KI livet til alle mennesker? Det står det ikke noe om. For det åpne brevet er ikke lengre enn én enkelt setning.

Bekymringen rundt KI og skaden teknologien kan gjøre på menneskeheten, er imidlertid langt fra ny.

Tidligere denne måneden gikk mannen som er blitt kalt «den kunstige intelligensens gudfar» ut med et lignende varsko.

– Jeg slutter i Google, slik at jeg kan snakke fritt om hvilken fare kunstig intelligens utgjør, sa Geoffrey Hinton til BBC. Han brukte over 40 år på å lage det som nå er blitt den populære samtaleroboten ChatGPT.

I slutten av mars ble et opprop fra en annen KI-fokusert organisasjon undertegnet av over 1000 teknologer og forskere. Beskjeden: Stans opplæring av kraftige KI-systemer i minst seks måneder.

Bakgrunnen for oppropet er at de mener regler og retningslinjer må være på plass før teknologien blir kraftigere enn den er i dag.

Twitter-eier Elon Musk er en av dem som har signert oppropet.

Men hvordan bremser man en teknologi som er i full galopp? Forslagene er mange. OpenAI-sjef Sam Altman skrev i et blogginnlegg i forrige uke flere måter å håndtere kraftige KI-systemer på. Han mener det er nødvendig å kontrollere KI på samme måte som atomvåpen: Med en internasjonal sikkerhetsorganisasjon, lik Det internasjonale atomenergibyrået.

– Vil skremme folk

Førsteamanuensis innenfor kunstig intelligens ved NTNU, Inga Strümke, er ikke imponert over den nyeste uttalelsen.

– Det blir jo ekstremt spekulativt.

Hun er enig i at det dreier seg om en veldig kraftig teknologi og at ting må skje, men etterlyser noe mer konkret enn tirsdagens opprop.

– Det provoserer fordi det vil enten skremme folk, eller gjøre at folk blir vant til alarmer og blir døve for dem.

Det Strümke mener er viktig, er å få avklart hvordan KI kan brukes for å skape et bedre samfunn.

– Politikerne har virkelig våknet. Nå er det faktisk debatter om KI. Det er en enorm utvikling i positiv retning. Men når det gleder konkrete tiltak og politisk eierskap, ser vi fortsatt ingenting.

Inga Strümke foran kritt-tavlen og hun har fått montert på kontoret sitt.

Hun kan godt forstå at politikere føler at de har for lite kompetanse på feltet.

– Hvis ikke myndighetene kommer inn og regulerer, så er det ikke rart at bransjen sier «dette må vi gjøre», sier Strümke.

Selv om hun ikke synes at oppropene hjelper, mener hun det er et sunnhetstegn at de som leder KI-selskapene bryr seg om hvordan det de utvikler påvirker samfunnet.

Selv er hun bekymret for to ting:

– Det ene er tap av menneskelig autonomi og oversikt. At vi blir påvirket i våre beslutninger uten å merke det, for eksempel av anbefalingssystemer, sier hun.

– Men min største frykt er at vi ikke klarer å bruke KI til å løse problemer. Jeg tenker ikke at det mest ansvarlige er å trekke i håndbrekket. Da går vi glipp av masse positivt.