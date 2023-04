Hun tok et uvanlig grep og dannet regjering med «fienden». Slik har det gått.

De har flertall alene og kan gjøre som de vil. Men velgerne vender dem ryggen, og en nøkkelperson er syk av stress.

Statsminister Mette Frederiksen sammen med utenriksminister Lars Løkke Rasmussen og fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Poulsen er vikar for Venstre-leder og visestatsminister Jakob Ellemann-Jensen, som er sykmeldt på grunn av stress.

14.04.2023 16:42

Danmarks statsminister Mette Frederiksen ble kritisert for å være for eneveldig og arrogant. Men valget før jul ble en stor seier. Fintelling ga rødt flertall og det beste valget for Socialdemokratiet på 20 år.

Da gjorde hun noe uvanlig. I stedet for å danne ny sosialdemokratisk regjering med støtte fra partiene til venstre for seg, så hun til høyre. Over midten. Hun ville ha en bred regjering som kan få gjennom reformer i en krisetid.

Tradisjonelle erkefiender dannet så regjering sammen: Socialdemokratiet, Venstre og det nye utbryterpartiet Moderaterne.

Det var som om Høyre og Arbeiderpartiet skulle regjert sammen.

Men hvordan har det gått?

Upopulære saker, syk minister

Meningsmålingene er dyster lesning for de to største regjeringspartiene. De raser. Spesielt partiet Venstre gjør det elendig. Tilliten til regjeringen har falt som en stein på målinger. Igjen blir Mette Frederiksen beskyldt for å være maktarrogant.

Hvordan ble det slik?

Det handler både om politikk og personer. Det mener statsviter Henrik Bech Seeberg ved Aarhus universitet.

Han mener bildet ikke er entydig negativt for den nye regjeringen. Det har ikke vært åpen krangling innad, slik man kanskje kunne ventet når tidligere politiske fiender skal samarbeide.

Ballade om bededagen

I stedet nevner han saker som regjeringen selv har foreslått, som har skapt «ballade»:

Avskaffelsen av helligdagen Store bededag . Fra neste år er det slutt på den særdanske fridagen som ofte brukes på konfirmasjoner eller til å åpne sommerhus. Måten dette ble trumfet igjennom på, har fått fagbevegelsen og folk flest til å steile.

Det ligger an til ny strid om tidligpensjon. En viktig sak da Mette Frederiksen ble statsminister første gang, var den såkalte Arne-pensjonen for sliterne. Nå vil regjeringen redusere en annen ordning for tidlig pensjon.

De vil kutte lengden på flere universitetsstudier og få unge raskere ut i arbeid.

– De foreslår politikk som er upopulær. De har lagt seg ut med noen av sine egne kjernevelgere og med fagbevegelsen, sier Henrik Bech Seeberg.

Jakob Ellemann-Jensen gikk til et uvanlig skritt da han tok partiet sitt med i regjering med erkerivalen Socialdemokratiet. Nå er Venstre-lederen og forsvarsministeren sykmeldt på ubestemt tid.

Kommer han tilbake?

I tillegg har de fått en annen krise i fanget. Et helt sentralt medlem av regjeringen er sykmeldt på ubestemt tid. Jakob Ellemann-Jensen (49) er leder i Venstre, visestatsminister og forsvarsminister.

I februar fikk han et illebefinnende. Siden har han vært sykmeldt på grunn av stress og overbelastning. Det skaper spekulasjoner om og når han vil komme tilbake. Nå skal vikarene hans ut på kriseturné i landet. De skal prøve å overbevise grasrota i det krympende partiet om at det var riktig å gå i regjering med hovedrivalen.

Det er ikke uvanlig at regjeringer går i gang med upopulære reformer tidlig i en regjeringsperiode, sier statsviter Seeberg.

– Men jeg tror de har undervurdert hvor mange problemer de egentlig har skapt. Dette har jo ikke kommet utenfra, men er noe de selv har skapt, sier forskeren.

I tillegg dukker det stadig opp nye påminnelser om minkskandalen under pandemien.

Stephanie Lose (ttil høyre) er nestleder i Venstre og leder nå partiet i Jakob Ellemann-Jensens fravær. Hun er også blitt fungerende økonomiminister, siden økonoministeren er vikar for forsvarsministeren.

Gammel ringrev med suksess

Den som kanskje har kommet best ut hittil, er Lars Løkke Rasmussen, selv om det også har stormet rundt en av hans partifeller. Rasmussen var tidligere statsminister for Venstre. Men han brøt med sitt gamle parti og har laget et nytt, Moderaterne. Det kom inn i Folketinget som en rakett i høst. Hans mål var nettopp en regjering «over midten». Og han har fått det som han ville.

Kommentator Poul Madsen skriver på nettstedet Altinget at Venstre er i ferd med å viske ut sin identitet, og at de i realiteten bare utfører Mette Frederiksens og Lars Løkke Rasmussens politikk.

Flere kommentatorer peker på at velgerne har fått noe annet enn de ba om. Folk deler ikke regjeringens krisestemning, mener blant annet en tidligere sosialdemokratisk rådgiver.

Samtidig øker oppslutningen om Socialistisk Folkeparti (tilsvarer norske SV) og Liberal Alliance på høyresiden.

Fakta Den rødblå regjeringen Etter valget i november sa statsminister Mette Frederiksen at hun vil danne en ny, bred regjering «over midten». Etter lange forhandlinger ble Socialdemokratiet, Venstre og det nye partiet Moderaterne enige om en regjeringsplattform. Regjeringen har flertall i Folketinget. Venstre hadde på forhånd forsikret om at de ikke ville ha Mette Frederiksen som statsminister. Etter et elendig valg for partiet, gikk de likevel inn i regjering. I den siste målingen faller Venstre ned til 9,1 prosents oppslutning, en nedgang på 4,2 prosentpoeng siden valget i november. Under folketingsvalget i 2019 hadde partiet 23 prosents oppslutning. Også Socialdemokratiet mister velgere. På Danmarks radios siste måling faller de med 6,7 prosentpoeng til 20,8 prosent. Vis mer

Den nye rødblålilla regjeringen på Amalienborg slottsplass 15. desember 2022. Det er svært mange år siden sist Venstre og Socialdemokratiet har regjert sammen.

Har flertall alene

Men statsviter Henrik Bech Seeberg tror flertallsregjeringen vil vare ut perioden og deler ikke de politiske kommentatorenes dom over prosjektet. Frederiksen har fått den flertallsregjeringen hun ville ha.

Han sier at hun opprinnelig kom fra venstrefløyen i partiet og er veldig ideologisk. Men Seeberg sier at hun nå ikke bare representerer arbeidsklassen, men også middelklassen. Han mener at det går en linje fra ideen om «den tredje vei» for sosialdemokratene fra 1990-tallet, til Mette Frederiksen.

Seeberg peker på at opposisjonen er splittet i to og ikke utgjør noe alternativ.

– Mitt inntrykk er at Mette Frederiksen opplevde at mange ting ikke lot seg gjennomføre med støtte fra venstresiden. Jeg tror hennes strategi for å sikre velferdsstaten for fremtiden er å øke antallet i arbeid og skalere velferdsstaten noe ned, sier han.