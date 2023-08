Russiske myndigheter har satt Norge på «svarteliste»

Russiske myndigheter satt i dag tidlig Norge på listen over «uvennlige land». Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) mener det ikke er grunnlag for å hevde at Norge har opptrådt uvennlig.

Faksimile fra uttalelsen som er lagt på nettsidene til den russiske regjeringen. Foto: Skjermdump fra nettsiden til den russiske regjeringen Vis mer

– Den russiske føderasjonens regjering har inkludert Norge på listen over utenlandske stater som begår uvennlige handlinger mot russiske diplomatiske og konsulære tjenester i utlandet, skriver Interfax.

Det viser til en uttalelse på den russiske regjeringens nettside.

I mai 2021 ble det innført restriksjoner på de diplomatiske oppdragene til USA og Tsjekkia. Og i juli 2022 for de diplomatiske oppdragene til Hellas, Danmark, Slovenia, Kroatia og Slovakia.

Listen varsler også hvor mange diplomater som får adgang til å oppholde seg på Russlands territorium. Ifølge kunngjøringen er grensen for Norge satt til 27 personer.

Russland hevet tidligere i år tollen på varer fra såkalte «uvennlige» land. Det fikk blant annet konsekvenser for importen av fransk vin.

Norsk eksport av sjømat til Russland dreier seg i størst grad om smolt til bruk i lakseproduksjon.

Før Russland innførte importforbud på matprodukter fra blant andre Norge i 2014 var Russland et av norsk sjømats viktigste markeder.

Nå er tallene betraktelig lavere. I juni eksporterte Norge sjømat til Russland for 19 millioner kroner. Det er betraktelig mindre enn tidligere.

Utenriksministeren ikke overrasket

Anniken Huitfeldt sier i en e-post til Aftenposten at det ikke kommer som en overraskelse at Norge er satt på listen, men mener det ikke er grunnlag for å hevde at Norge opptrer uvennlig overfor Russland.

Hun konstaterer at dagens situasjon skyldes Russlands krig mot Ukraina og at Russland selv kan velge å avslutte krigen.

– Som naboland har vi begge interesse av fungerende diplomatiske forbindelser og kanaler for kontakt, ikke minst i krevende tider, sier hun.

Hun forteller at UD er kjent med saken, men at de foreløpig ikke har mottatt offisiell informasjon fra russiske myndigheter. Derfor ønsker de foreløpig ikke å kommentere noe mer om saken.

Ikke sjokkert: Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). Vis mer

Ekspert er ikke sjokkert

Jakub Godzimirski er forsker ved Nupi, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, med ekspertise på Russland. Han er på ingen måte sjokkert

– Det overraskende, er at det ikke har skjedd før nå, sier han til Aftenposten.

Flere andre EU- og NATO-land er plassert på listen, og Godzimirski mener Norge også har tatt beslutninger som kan være oppfattet som uvennlig.

Han mener det er spesielt at det ikke har skjedd tidligere med tanke på at Norge har tatt tydelig stilling siden Russlands invasjon av Ukraina for over 500 dager siden.

Aftenposten har kontaktet UD for en kommentar, men har enda ikke fått svar.