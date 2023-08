Opplæring av ukrainske F-16-piloter ser ut til å bli forsinket

KYIV, UKRAINA (The Washington Post): Ukraina håpet å ha F-16 klare til bruk i september. Men det kan drøye mye lenger enn det.

Norske F-16 jagerfly fotografert i august 2021. Vis mer

Publisert: 11.08.2023

Den første gruppen med seks ukrainske piloter blir antagelig ikke ferdig med opplæringen på jagerflyet F-16 før neste sommer. Det opplyser ukrainske myndigheter og militære tjenestemenn.

Årsaken skal være forsinkelser hos vestlige partnere.

Ukraina og landets vestlige støttespillere har ikke vært helt enige om hvilken rolle jagerflyene skal ha. Ukrainas støttespillere i Vesten har sett for seg at F-16 kan bli et viktig verktøy for landets forsvar på lang sikt.

Kyiv ønsker å bruke jagerflyene på slagmarken så raskt som mulig. De ser på flyene som kritiske for den nåværende kampen mot de russiske okkupantene.

USAs president Joe Biden sa først nei til å gi flyene til Ukraina i et helt år, før han omsider ga etter i mai i år. Siden da har han støttet ideen om opplæring av ukrainske piloter og overføring av fly fra andre land.

Danmark og Nederland har meldt seg frivillig til å lede opplæringen. I Kyiv håpet man at de første flyene skulle være klare til å forsvare Ukrainas luftrom så tidlig som september i år.

Nå ser det ut til at man må vente i et helt år.

Sårbare for russiske helikopterangrep

Ukrainas forsvarssjef, general Valerij Zaluzjnij, har kritisert vestlige partnere fordi de forventer at de skal gjennomføre en stor offensiv uten moderne luftmakt. Uten jagerfly som F-16, sier ukrainske tjenestemenn, kan de ikke konkurrere i luften.

Ukrainske soldater ved fronten sier lavtflyvende russiske helikoptre har lykkes med å angripe deres bakkestyrker, delvis fordi Ukraina ikke har noe lignende å true med.

Ukrainske styrker har lidd store tap under sommerens offensiv. På bildet blir en ukrainsk panservogn sprengt. Vis mer

Krever språkopplæring for flytrening

Bare seks piloter, en halv skvadron, blir med på den første runden med opplæring, ifølge to ukrainske tjenestepersoner. De uttaler seg anonymt fordi emnet er sensitivt. To andre piloter er blitt pekt ut til å være reservekandidater.

Selv om pilotene snakker engelsk flytende, må de først gå gjennom fire måneder med engelskopplæring i Storbritannia. Der skal de lære terminologien forbundet med jagerflyene.

Pilotene vil bli lært opp samtidig med bakkemannskapene, som kanskje ikke er like gode i engelsk. Danmark har stilt krav om at alt mannskapet skal trenes opp samtidig, i stedet for bare å lære opp pilotene først. Det danske forsvarsdepartementet vil ikke kommentere saken.

Det betyr at kampflyopplæringen ikke vil kunne begynne før i januar. Den utdanningen vil ta seks måneder. Gruppe nummer to, som vil bestå av like mange piloter, vil bli ferdig seks måneder etter det igjen, altså ved slutten av 2024.

De fleste piloter blir i Ukraina

Ytterligere 20 ukrainske piloter er klare til å gå gjennom opplæring i engelsk. De fleste pilotene vil forbli i Ukraina. Der flyr de med Sovjet-utviklede fly som kan avfyre franske SCALP- og britiske Storm Shadowmisser.

Ukrainske piloter har fått opplæring i engelsk mellom flyoppdrag, ifølge brigadegeneral Serhii Holubtsov i det ukrainske luftvåpenet.

– Ytterligere opplæring vil bli gitt til flyvere og bakkepersonell i terminologien som er nødvendig for opplæring på F-16, sier Holubtsov.

– Det er ikke mulig å gi denne opplæringen i Ukraina, fordi vi mangler erfaring med denne terminologien.

Han sier at siden de utvalgte pilotene allerede er på et høyt nivå når det gjelder grunnleggende engelsk, så vil det å lære denne terminologien «ikke ta mye tid».

Norge har lovet å bidra

Ukraina ba om vestlige jagerfly allerede like etter den russiske invasjonen, men kom ikke noen vei før i våres.

– Vi har alltid gitt dem det de trenger i siste liten, sier Michael Clarke, som arbeider som professor ved avdelingen for krigsstudier ved King’s College i London. – Nå vil vi kanskje gi dem det de trenger akkurat for sent.

Under Natos toppmøte i juli sa Danmark og Ukraina at ni andre land ville støtte opplæringen som skulle starte i august, nemlig Storbritannia, Belgia, Canada, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Romania og Sverige.

Nå er man et stykke inne i august, og planene tar fremdeles form.

Nederland er i ferd med å få i stand et treningsopplegg i Romania, men det vil ta tid, sier amerikanske tjenestepersoner.

En av utfordringene er å få tak i nok instruktører i Europa. For eksempel så er Nederland i ferd med å gå over fra å bruke F-16 til å bruke F-35.

