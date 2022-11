Saksøker museum for å beholde afrikansk kunst i USA

Et stort amerikansk museum ville gjøre opp for historiske misgjerninger og sende røvet kunst tilbake til Afrika. Nå saksøkes de av afroamerikanere som vil ha «tilgang til arven sin».

Tusenvis av slike gjenstander ble røvet fra Nigeria og solgt til museer. Bildet viser kunst utstilt i Tyskland.

I 1897 raserte britiske soldater kongeriket Benin i dagens Nigeria. Det var en hevn for angrep på briter. Som en del av «straffen» tok soldatene med seg tusenvis av kunstverk. Noe ble gitt til British Museum. Noe beholdt soldatene selv, som lønn for strevet. Resten ble solgt på auksjon for å finansiere massakren.

Angrepet i 1897 betød slutten på kongeriket Benin, som ikke må forveksles med dagens stat Benin.