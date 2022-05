Nye angrep vest i Ukraina: Dette er krigsnyhetene fra natt til onsdag

Ukrainske styrker skal ha gjennomført en betydelig motoffensiv og tvunget russiske styrker på retrett rundt 40 kilometer øst for Kharkiv. Den amerikanske tankesmien Institute for the Study of War skriver at en høytstående amerikansk forsvarskilde forteller om motoffensiven. Historien stemmer overens med meldinger i sosiale medier fra ukrainske og russiske kilder.