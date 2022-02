Stort russisk angrep mot Ukraina

Flere av Ukrainas største byer er angrepet. Ukrainas president ber hæren påføre den angripende part så store tap som mulig.

24. feb. 2022 04:49 Sist oppdatert nå nettopp

Russland har gått til kraftige angrep på Ukraina. Ukraina kaller det krig og en fullskala invasjon.

Russerne kommer fra mange kanter. En rekke storbyer, inkludert hovedstaden Kyiv, er angrepet. President Vladimir Putin i Russland kaller det en militæroperasjon.

Eksplosjoner i mange byer

Det har kommet flere meldinger om eksplosjoner og artilleriangrep mot Ukrainas største byer.

Aftenpostens team i Kyiv hørte i 04.30-tiden en eksplosjon. Flere andre kilder melder om en rekke nye eksplosjoner senere. I 06-tiden gikk flyalarmen i byen. Videoer i sosiale medier viser at svært mange flykter i bil. Det er lange køer på hovedveiene ut av hovedstaden.

Det er meldinger om flere angrep mot Kharkiv, Ukrainas nest største by. Bilder og videoer i sosiale medier viser en større brann i utkanten av byen.

Fra Mariupol kommer det meldinger om artilleri- og missilangrep.

Ukrainske grensevakter melder at russiske styrker angriper fra Hviterussland. Det samme skal de ha gjort fra annekterte Krim. De melder også at styrker har gått inn i regionene Luhansk, Kharkiv og Tsjernihiv.

En talsperson for den ukrainske presidenten sier det har vært en rekke russiske angrep på viktig infrastruktur.

Putins påstand er at han har gitt ordren som svar på trusler som er kommet fra Ukraina og for å beskytte sivile.

Dette blir blankt avvist av det internasjonale samfunn. Jonas Gahr Støre sier at russiske myndigheter har det fulle og hele ansvaret for å ha kastet Europa inn i «denne svært mørke situasjonen».

Norge fordømmer angrepet på det sterkeste. Det samme gjør EU. USAs president Joe Biden legger ansvaret på Putin.

Flere drept i angrepene

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekrefter at Russland angriper Ukrainas militære infrastruktur og grensevakter.

Han sier at «Putin ønsker å ødelegge staten vår». Zelenskyj har innført militær unntakstilstand i landet.

Presidenten har gitt sine styrker ordre om å slå tilbake den russiske invasjonen med full styrke.

– Han har gitt ordre om å påføre den angripende part maksimale tap, sier generalmajor Valerij Zaluzjnij.

Forsvarsministeren sier at alle som er klare og kan bære et våpen, kan bli med lokale forsvarsgrupper.

Torsdag morgen hevder Ukraina å ha skutt ned fem russiske fly og ett angrepshelikopter. Det er ikke kjent hvor flyene og helikopteret er skutt ned, og meldingene er ikke bekreftet fra annet hold. Russerne avviser at det har skjedd.

Det russiske forsvarsdepartementet at ukrainske flybaser og luftvernanlegg nå er satt ut av spill.

Ukrainske myndigheter melder at minst syv personer er drept i russiske angrep.

Det ryker fra en ukrainsk militær installasjon nær byen Mariupol i Ukraina etter det russiske angrepet torsdag i morgen.

Videoen under her skal vise russiske militære fartøy og våpensystemer på vei inn i Ukraina. Aftenposten har identifisert grensestasjonen nord i Ukraina, på grensen til Hviterussland og Russland.

Videoen er publisert på Twitter-kontoen til Franak Viacorka, hviterussisk politiker og journalist.

Lite informasjon

Torsdag morgen møtte de 23 år gamle Dina. Hun var på vei til skolen hun jobber på, for å treffe kolleger. De skal snakke om hvordan de kan komme seg ut av Kyiv.

– Det er ingen busser ledig, og det er allerede veldig mye trafikk. Det eneste vi kan gjøre nå er å vente hjemme. Det er det tryggeste.

– Hvordan har du det nå?

– Jeg har det bra, men det er vanskelig når det er så lite informasjon.

Dina jobber på en skole i Kyiv. Nå vil hun komme seg ut av hovedstaden.

En rådgiver for Ukrainas innenriksdepartement opplyser til MSNBC at russiske soldater også har tatt seg inn i kystbyen Odesa. Det russiske nyhetsbyrået Interfax melder også dette.

Det russiske forsvarsdepartementet sier at de skyter mot militære mål med presisjonsvåpen.

– Militær infrastruktur, luftforsvarsanlegg, militære flyplasser og flyvåpenet til Ukraina blir satt ut av spill, opplyste departementet.

Truer «med konsekvenser de aldri har opplevd» om noen prøver å hindre Russland

Onsdag ba separatistlederne i Luhansk og Donetsk om militærhjelp fra Russland mot det de kalte ukrainsk aggresjon.

Putin sier at Russland ikke har som mål å okkupere Ukraina, men at alt ansvar for et blodbad ligger hos det han kaller det ukrainske regimet.

I talen truet han andre land. Han gjorde det klart at ethvert forsøk på hindre den russiske operasjonen vil føre til «konsekvenser som de aldri har opplevd».