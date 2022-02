Stort russisk angrep mot Ukraina er i gang - meldinger om eksplosjoner i Kyiv og Kharkiv

Russlands president Vladimir Putin sier at han har igangsatt en militær operasjon i Ukraina. Det meldes om eksplosjoner i landets største byer.

En av CNNs internasjonale korrespondenter fikk torsdag morgen oversendt dette bildet fra den ukrainske presidentens kontor. Det skal vise et russisk angrep i utkanten av Kyiv natt til torsdag, trolig den militære delen av flyplassen Boryspil.

24. feb. 2022 04:49 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Russlands president Vladimir Putin sier at han har igangsatt en militær operasjon i Øst-Ukraina.

I en uannonsert tale på russisk TV natt til torsdag ber Putin de ukrainske militære legge ned våpnene.

Putin sier at han har gitt ordre til militæroperasjonen som svar på trusler som er kommet fra Ukraina og for å beskytte sivile.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba skriver på Twitter at Putin har startet en fullskala invasjon av Ukraina.

Dette bildet, fra en direktefeed utenfor Kharkiv, viser kraftige eksplosjoner like etter klokken 04.00 norsk tid i natt.

Russlands FN-ambassadør bekrefter militæroperasjonen og sier de er ute etter «juntaen» som styrer i Kyiv.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekrefter at Russland angriper Ukrainas militære infrastruktur og grensevakter.

Han innførte samtidig militær unntakstilstand i landet.

Eksplosjoner i mange byer

Det kommer i natt flere meldinger om eksplosjoner og artilleriangrep mot Ukrainas største byer.

Aftenpostens team i Kyiv hørte i 04.30-tiden en eksplosjon. Flere andre kilder melder om en rekke nye eksplosjoner senere. I 06-tiden går flyalarmen i byen. Videoer i sosiale medier viser at svært mange flykter i bil. Det er lange køer på hovedveiene ut av hovedstaden.

Det er meldinger om flere angrep mot Kharkiv, Ukrainas nest største by. Bilder og videoer i sosiale medier viser en større brann i utkanten av byen.

Fra Mariupol kommer det meldinger om artilleri- og missilangrep.

Aftenpostens team er på et hotell sentralt i Kyiv. Hotellet har bedt gjestene om å gå i bomberommet.

Kyivs ordfører ber folk i byen om å holde seg hjemme.

I Kyiv blir gjester på hoteller sendt i bomberom. Flere norske og internasjonale journalister er på plass i byen.

En rådgiver for Ukrainas innenriksdepartement opplyser til MSNBC til russiske soldater også har tatt seg inn i kystbyen Odesa. Det russiske nyhetsbyrået Interfax melder også dette.

Det russiske forsvarsdepartementet sier at de skyter mot militære mål med presisjonsvåpen.

– Militær infrastruktur, luftforsvarsanlegg, militære flyplasser og flyvåpenet til Ukraina blir satt ut av spill, opplyste departementet.

Tuer «med konsekvenser de aldri har opplevd» om noen prøver å hindre Russland

Onsdag ba separatistlederne i Luhansk og Donetsk om militærhjelp fra Russland mot det de kalte ukrainsk aggresjon.

Putin sier at Russland ikke har som mål å okkupere Ukraina, men at alt ansvar for et blodbad ligger hos det han kaller det ukrainske regimet.

I talen truet han andre land og gjorde det klart at ethvert forsøk på hindre den russiske operasjonen vil føre til «konsekvenser som de aldri har opplevd».