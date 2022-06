McDonald’s har forlatt Russland. Nå er restaurantene åpnet igjen – med nytt navn.

Det var lange køer da «Vkusno & tochka» åpnet i McDonald’s gamle restaurant i Moskva søndag.

32 år etter at McDonald’s åpnet sin første restaurant i Russland er det kø på nytt. Årsak: McDonald’s har solgt seg ut av landet, og den russiske erstatteren «Vkusno & tochka» åpner der søndag, på Russlands nasjonaldag.

Nå får du McDonald’s-burger med russisk navn i Moskva.

McDonald’s er ett av mange globale selskaper som har forlatt Russland. Landet rammes hardt etter vestlige sanksjoner som følge av president Vladimir Putins krig mot Ukraina.

McDonald's hadde mer enn 850 restauranter i Russland. 62.000 var ansatt, ifølge selskapet selv. I mai var det slutt. Da solgte de seg ut.

Skal åpne 1000 restauranter

Erstatteren er nå åpnet. Navnet: «Vkusno & tochka». På norsk betyr det «Velsmakende, og det er det». Søndag, på Russlands nasjonaldag, åpnet de første 15 restaurantene i Moskva og omegn.

Mannen bak heter Alexander Govor. Han kjøpte hundrevis av McDonald's-restauranter og beholder deres tidligere ansatte.

Planen er 1000 restauranter. Alle de gamle McDonald’s-filialene skal være oppe og stå igjen innen to måneder, har Govor sagt. 7 milliarder rubler, mer enn én milliard norske kroner, skal investeres.

Kunder nyter et «McDonald’s» – måltid i ny drakt i Moskva. Søndag åpnet den nye restauranten «Vkusno & tochka» åpnet i McDonald’s gamle lokaler.

– Smaker det samme

Målet er at kundene ikke skal kjenne forskjell på McDonald’s og Vkusno & tochkas burgere. Burgerens sammenstining er den samme, og de har overtatt McDonald's utstyr. Det sier Alexander Merkulov, kvalitetssjef i det nye selskapet, til Reuters.

Nyhetsbyrået har også snakket med 15 år gamle Sergeij, som var kunde åpningsdagen.

– Burgeren smaker det samme, sier han.

Det er ikke alle nødvendigvis enig i.

– Få tilbake Big Mac, skal en demonstrant ha utbrutt, ifølge BBC.

Senket prisen

Merkulov presiserer ikke om råvarene er de samme som før, eller om de tilsvarer de gamle produktene.

Restauranten har ikke lenger anledning til å benytte seg av McDonald’s patenterte produkter og merkevarer.

Prisen på en dobbel cheeseburger er imidlertid senket fra 160 rubler til 129 rubler, skriver Reuters.

Køen ved Vkusno & tochka har historiske paralleller. Åpningen av den første McDonald’s-restauranten i Moskva i 1990 er symbolsk. Det ble et bilde på kapitalismens inntog i Russland etter Sovjetunionen. Men køen søndag er betydelig mindre nå enn i 1990, skriver Reuters.

Her åpnet McDonald’s sin første russiske restaurant i 1990. Det er samme sted som folk nå står i kø for å komme inn på «Vkusno & tochka».

Burger King er der fortsatt

Nær 1000 vestlige selskaper har planer om å forlate landet. Det skriver Wall Street Journal. Blant dem en rekke internasjonale giganter som Hennes & Mauritz, Ikea, Nike, Zara, Levi's.

Netflix har trukket seg ut og satt alle fremtidige prosjekter på pause. Også Disney og Sony er ute av Russland. Mange selskaper har flyttet sine ansatte ut av landet.

McDonald's erkerival Burger King er imidlertid fortsatt til stede i Russland.

Sterk valuta

Sanksjonene mot Russland er av historiske dimensjoner. Aldri før har land blitt så hardt økonomisk rammet av Vesten.

Men så langt klarer de seg. Etter et brått fall, er rubelen nå sterkere enn før invasjonen. Høye olje- og gasspriser sørger for høye inntekter til staten. Det er fortsatt fulle hyller i butikkene, og utvalget av restauranter er like stort som før.