Han håpet at OL skulle gi luft under vingene, nå trekker han seg som statsminister

OL på hjemmebane ga ikke statsminister Yoshihide Suga det løftet han håpet på. Nå trekker han seg etter et veldig vanskelig år som statsminister.

Det gikk 350 dager fra Yoshihide Suga ble statsminister til han kastet kortene.

4. sep. 2021 22:45 Sist oppdatert 9 minutter siden

Kanskje den dårligste attesten en japansk statsminister kan få, er at børsen setter nye rekorder når han forkynner sin avgang. Fredag klatret Tokyo-børsen til det høyeste nivået på 30 år. Investorene håper på en mer handlekraftig statsminister, som kan sparke fart i økonomien igjen, skriver The Financial Times.

Men det er langt fra sikkert at investorene får det de ønsker seg. Flere medier varsler at Japan kan være på vei inn i en ny periode med svake regjeringer. I de seks årene fra 2006 til 2012 hadde Japan seks statsministre. Da overtok Shinzo Abe, som satt med makten til 2020.

For et land som sliter med å slå ned pandemien, og som fortsatt har store økonomiske utfordringer, er det dårlige nyheter.

Fredag morgen ga Yoshihide Suga beskjed om at han ikke vil fortsette som leder for Det liberaldemokratiske partiet. Dermed må partiet velge en ny leder. Den nye lederen blir statsminister og partiets statsministerkandidat i slutten av november.

Nyheten om at Suga trekker seg kom overraskende på befolkningen. Flere aviser trykket ekstrautgaver.

OLs store taper

Da Tokyo ble tildelt 2020-OL, ble det oppfattet som et symbol på at landet var tilbake igjen etter mange års økonomiske problemer. Den sittende statsministeren satset på at lekene skulle gi ham et popularitetsløft.

De som håpet på en folkefest ble i stedet sendt hjem til isolasjon innendørs. Koronasmitten spant ut av kontroll. Japan preges av unntakstilstand.

Statsministerens popularitet sank i takt med at smitten økte. Nå mener under 30 prosent av velgerne at han har gjort en god jobb. Han er så upopulær at partikamerater frykter at partiet som har hatt 14 av landets 20 siste statsministre, kan tape valget.

Pandemioffer

Det siste døgnet før Suga ga opp, ble det registrert 18.000 nye koronasyke i Japan. Det siste halvannet året har over 10 prosent av befolkningen testet positivt.

Suga selv sier at han vil konsentrere seg om å bekjempe pandemien. Derfor vil han ikke bruke tid og energi på å drive valgkamp.

Japan kom veldig sent i gang med vaksinering. I stedet for å stole på andre lands godkjenning av vaksinene, insisterte landet på å teste dem etter egne regler. Det forsinket vaksineringen med tre eller fire måneder, ifølge The Wall Street Journal.

De olympiske lekene ble overskygget av stadig dårligere nyheter om smitte. Delta-varianten slo inn for fullt under lekene. På det meste registrerte Japan 25.000 nye smittetilfelle i døgnet.

Statsministeren ble også stående med ansvaret da sykehuskapasiteten ble sprengt og alvorlig syke ikke fikk tilstrekkelig pleie.

Kamp om å overta

Allerede før Suga kastet kortene, kunngjorde tidligere utenriksminister Fumio Kishida at han vil overta. Han må regne med at det melder seg flere konkurrenter de neste dagene.

Ifølge The New York Times kan han bli utfordret av Sanae Takaichi. Dersom hun vinner, blir det første gang Japan får en kvinnelig statsminister. Men ifølge avisen er det små sjanser for at hun lykkes. Hun markerer seg som den mest konservative fløyens favoritt, og det spørs om de er mange nok til å få henne valgt.

Sannsynligvis vil en ny statsminister bruke mer penger på å få opp farten i landets økonomi. Japan har verdens eldste befolkning. Det er en stor økonomisk utfordring. Pandemien har økt disse problemene.

De fleste eksperter heller mot at Det liberaldemokratiske partiet fortsetter med regjeringsmakt etter valget. Men det kan være at de vil trenge støtte fra et eller flere små partier for å få flertall. Partiet har styrt Japan i nesten hele etterkrigstiden.