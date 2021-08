Utenriksministeren: Finnes neppe en rask løsning for dem som fortsatt er i Afghanistan

Fredag landet det siste norske flyet fra Kabul i Afghanistan. Evakueringsarbeidet er over. Ikke alle norske borgere har kommet seg ut.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på en pressekonferanse tidligere i måneden om situasjonen i Afghanistan.

Nå nettopp

USA og deres allierte skulle bruke tiden frem mot 31. august til å evakuere mennesker fra Kabul i Afghanistan.

Torsdag gikk det av to bomber ved flyplassen i byen. Angrepet tok livet av minst 170 personer. IS har tatt på seg skylden. Både USA og Norge advarte om terror på forhånd.

Angrepet satte en effektiv stopper for evakueringen.

Enkelte har takket nei

Det er fortsatt norske borgere i Afghanistan som har ønske om å reise ut av landet. UD fører liste over hvem dette er. Denne blir stadig endret. Hvor mange som står på den, opplyser ikke UD om.

– Det er urealistisk nå å gi håp om at det finnes en rask løsning for de som nå ikke har kommet seg ut, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til Aftenposten.

Til sammen har Norge evakuert rundt 1100 personer. Over 700 afghanere er innlosjert ved Oslofjord Convention Center i Sandefjord.

Enkelte av dem som fikk tilbud om evakuering, takket også nei, opplyser Søreide.

Disse er hentet ut

UD gir nå en oversikt over hvem de har evakuert fra Kabul:

UDs utsendte ved ambassaden.

Norske borgere.

Personer med gyldig opphold eller tilknytning til Norge.

Personer med særskilt beskyttelsesbehov.

Personer som har jobbet med de norske styrkene.

Arbeidet opp mot de som fortsatt er i landet fortsetter, presiserer Søreide. Men UD har ikke oversikt over andre muligheter for utreise, sier hun.

– Det er dialog mellom flere aktører med tanke på gjenåpning av den sivile delen av flyplassen og åpning av grenser mot naboland. Det vil kunne gi utreisemuligheter for de som ønsker å forlate Afghanistan, sier Søreide.

Hun legger til at de gjerne skulle hatt mulighet til å hjelpe enda flere enn de over 1100 som er evakuert.

Over 100.000 er evakuert

Situasjonen i Afghanistan er fremdeles kaotisk, omskiftelig og farlig, ifølge UD.

En rekke andre land har også avsluttet arbeidet. Deriblant Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Sverige, Sveits og Danmark.

USA, derimot, nektet å la seg stanse av terrorister. Nå har de imidlertid begynt å trekke ut sine styrker fra flyplassen, melder amerikanske myndigheter lørdag.

Siden 14. august har USA og deres allierte evakuert over 100.000 mennesker.

Afghanistankomiteen har også med en liste med personer som de mener bør evakueres. Dette innebærer blant andre aktivister, minoriteter og ateister.

Vil ha Norge tilbake til Afghanistan

Det norske forsvaret har ansvaret for driften av et feltsykehus ved flyplassen. Der er det i underkant av 50 nordmenn igjen. De er inne på flyplassens område, hvor de anser sikkerheten som ivaretatt.

Terje Watterdal er landdirektør i Afghanistankomiteen. Han mener Norge bør sende diplomater tilbake til Afghanistan.

– Det må gjøres så snart det er trygt. Enten ved at FN oppretter en luftbro, eller når kommersielle flyvninger starter opp igjen og sikkerheten på flyplassen ivaretas, sier han.

Taliban har lovet endring

Det har gått tre uker siden Taliban tok over makten i Afghanistan. Dette skjedde på svært kort tid mens USA og landets allierte trakk seg ut av landet etter 20 års krigføring. USA og president Joe Biden har siden møtt krass kritikk.

Mange er spente på hvilket Taliban som nå venter for Afghanistan. Selv har de kommet med en rekke løfter. Fiender er tilgitt, hevder de. Kvinner skal få jobbe og utdanne seg. Motstandere vil ikke straffes. Journalister skal få jobbe i fred. Men forbeholdet er at det må skje «innenfor rammen av islamsk lov». Og det kommer dramatiske meldinger om at folk blir drept og kidnappet av Taliban.

Folk frykter at praksisen fra Talibans forrige styringsperiode vil gjenopptas. De la da vekt på en bokstavtro tolkning av sharialoven. Kvinner fikk ikke jobbe utenfor hjemmet. Kvinner som ble mistenkt for utroskap, ble steinet. Underholdning ble forbudt. Tyver fikk hånden kuttet av seg. Folk ble henrettet offentlig.