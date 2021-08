Land etter land avslutter evakueringen i Afghanistan. Igjen står tusener som ønsker seg ut av landet.

Mange står fortsatt igjen på bakken i Kabul. Afghanistankomiteens Terje Watterdal vil at norske diplomater returnerer når det er trygt igjen.

Her står folkemengder utenfor flyplassen i Kabul i Afghanistan. Noen viser dokumentene sine, trolig i håp om å bli plukket opp.

Norges evakueringsarbeid i Afghanistan er over. Det siste flyet landet fredag kveld. Arbeidet avsluttes fire dager før planlagt. Bakteppet er et terrorangrep utenfor flyplassen i Kabul, som ifølge medier har kostet minst 170 liv. IS har påtatt seg skylden.

En rekke andre land har også avsluttet arbeidet. Deriblant Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Sverige, Sveits, Danmark.

USA, derimot, nekter å la seg stanse av terrorister.

Siden 14. august har USA og deres allierte evakuert over 100.000 mennesker.

Over 700 afghanere er allerede innlosjert ved Oslofjord Convention Center i Sandefjord, som har 9000 sengeplasser i småhus og leiligheter.

Norge har evakuert rundt 1100 personer. Blant dem norske soldater, enslige mindreårige og sivile. Over 700 afghanere er innlosjert ved Oslofjord Convention Center i Sandefjord, skriver NRK.

Fortsett er det tusenvis av afghanere som ikke kommer seg ut av landet.

Fortsatt mange utenfor flyplassen

– Det er mange som må evakueres, som enda ikke er blitt evakuert. Både norsk-afghanere og sårbare personer. Det er en utfordring, sier Terje Watterdal.

Han er landdirektør i Afghanistankomiteen. Watterdal ble evakuert til Norge forrige lørdag.

Afghanistankomiteen jobber nå med en liste med personer som de mener bør evakueres. Dette innebærer blant andre aktivister, minoriteter og ateister.

Med et C-130 Hercules transportfly har Luftforsvaret bistått i evakueringen av sivile i Kabul i Afghanistan. Forsvarets mediesenter har sladdet ansiktene av hensyn til personvern og sikkerhet. Forsvaret offentliggjorde bildet fredag.

Det norske forsvaret har ansvaret for driften av et feltsykehus ved flyplassen. Der er det i underkant av 50 nordmenn igjen. De er på innsiden av flyplassen, hvor de anser sikkerheten som varetatt. Rundt 50 personer fikk behandling etter terrorangrepene torsdag. Dette får Aftenposten opplyst av Forsvaret.

Watterdal har et stort nettverk på bakken i Kabul. Torsdagens angrep har gjort at flere holder seg unna flyplassen, tror han. Det er imidlertid svært mange som desperat forsøker å forlate landet.

Fredag morgen, dagen etter angrepet, var det imidlertid svært mange folk utenfor flyplassen, ifølge utenriksredaktør Guy Elster i israelske Walla News:

Vil ha nordmenn tilbake til Afghanistan

Når det er så farlig å evakuere, er det en god midlertidig løsning å bruke tiden fremover på dialog med Taliban, mener Watterdal.

– Vi må sørge for at de respekterer rettighetene til de sårbare.

– Når bør Norge sende diplomater tilbake til Afghanistan?

– Så snart det er trygt å reise dit. Enten ved at FN oppretter en luftbro, eller når kommersielle flyvninger starter opp igjen og sikkerheten på flyplassen varetas.

Afghanistankomiteens Terje Watterdal fra Tønsberg har bodd i Kabul siden 2013. Han mener Norge bør reise tilbake til Afghanistan når det er trygt.

Tror vi får flere IS-angrep

Mange er spente på hvilket Taliban som nå venter for Afghanistan. Selv har de kommet med en rekke løfter. Fiender er tilgitt, hevder de. Kvinner skal få jobbe og utdanne seg. Motstandere vil ikke straffes. Journalister skal få jobbe i fred. Men forbeholdet er at det må skje «innenfor rammen av islamsk lov». Og det kommer dramatiske meldinger om at folk blir drept og kidnappet av Taliban.

– Alle løftene Taliban har gitt, må de holdes ansvarlig for. Det er viktig å ta dem på alvor. Vi må passe på at de gjør det de lover, sier Watterdal, og legger til:

– Man må videre fokusere både på å evakuere og sørge for fremtidig utvikling.

Folk frykter at praksisen fra Talibans forrige styringsperiode vil gjenopptas. De la da vekt på en bokstavtro tolkning av sharialoven. Kvinner fikk ikke jobbe utenfor hjemmet. Kvinner som ble mistenkt for utroskap, ble steinet. Underholdning ble forbudt. Tyver fikk hånden kuttet av seg. Folk ble henrettet offentlig.

Torsdag så vi brutaliteten til Talibans erkefiende IS. Angrepet har så langt kostet minst 170 liv, ifølge medier.

– Jeg tror vi får flere slike angrep. IS er med på å undergrave troen man har på Talibans evne til å opprettholde ro og orden. IS har lykkes med å vise USA og Natos impotens. De to tingene kan være farlig.

– Storbritannia må hjelpe de etterlatte

Det britiske forsvaret kaster også inn håndkleet fredag kveld. Da lander siste fly fra Afghanistan. De har til sammen evakuert 13.700 briter og afghanere siden 13. august.

– Den triste sannheten er at ikke alle kommer seg ut, sier Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace til Sky News.

Keir Starmer leder Storbritannias største opposisjonsparti, The Labour. Partiet går for å være det britiske arbeiderpartiet. Han mener landet ikke kan forlate ansvaret de har for Afghanistan.

Keir Starmer, leder for Storbritannias største opposisjonsparti, The Labour.

«Vi må snarest mulig hjelpe de tusener som er etterlatt, blant annet noen som kvalifiserer for innreise», skriver han på Twitter.

Afghanske Ahmadullah Sediqi er en tidligere tolk som kom til USA i 2014. Han er ambassadør for den veldedige organisasjonen No One Left Behind. Nå jobber han på bakken i Texas for en best mulig ankomst for afghanske flyktninger i USA.

Han forteller i et intervju med CBS News at tusenvis av folk som kvalifiserer for innreise til USA, er etterlatt.

– De som jobbet for amerikanske styrker i Afghanistan føler seg sveket og skuffet etter hva de er blitt lovet, sier han.