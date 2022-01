Presidenten om brann i Sør-Afrikas parlament: – En fryktelig hendelse

Nasjonalforsamlingen i Sør-Afrika fortsatte søndag å brenne tross påstander om at situasjonen var under kontroll. Taket på minst én bygning er rast sammen.

Åpne flammer på taket av Sør-Afrikas nasjonalforsamling.

Over seks timer etter at brannen brøt ut, var den ennå ikke slukket. Myndighetene hadde ikke oversikt over de omfattende materielle skadene.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa besøkte stedet og beskrev brannen som en fryktelig hendelse.

– Vi må være takknemlig for at det ikke brant ned til grunnen, sa presidenten, ifølge nettavisen News24.

Han fortalte at en person er pågrepet og vil bli avhørt. Samtidig advarer myndighetene mot spekulasjoner om at nasjonalforsamlingen ble påtent.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa utenfor nasjonalforsamlingen i Cape Town mens brannen fortsatt pågikk søndag.

Spredte seg

Den eldste av nasjonalforsamlingens bygninger er fra 1884, og det skal ha vært her brannen startet tidlig søndag morgen.

Brannvesenet rykket ut til stedet på seks minutter, ifølge Ramaphosa. 35 personer deltok i slukningsarbeidet, og etter noen timer hevdet ministeren Patricia de Lille at brannen var under kontroll.

Det vistes seg å ikke stemme. I stedet spredte flammene seg til en nyere bygning med salen til det sørafrikanske underhuset.

– Dette er en svært trist dag for demokratiet vårt. For parlamentet er demokratiets hjem, sa De Lille.

Brannmannskaper i gang med slukningsarbeidet.

– Taket har kollapset

Ytterligere 70 brannfolk ble sendt til nasjonalforsamlingen, men heller ikke de klarte å slukke flammene.

JP Smith, byråd med ansvar for sikkerhet, slår fast at skadene på den eldste bygningen er omfattende.

– Taket har kollapset og er borte, sier han.

Også i underhusets sal i den nyere bygningen er det store skader i taket. Hele parlaments-komplekset har fått store røyk- og vannskader.

Den eldste bygningen har en samling med sjeldne bøker og originalmanuskriptet til den sørafrikanske nasjonalsangen. Det er ikke kjent hvordan det er gått med disse gjenstandene.

Desmond Tutu gravlagt

Så langt er det ikke kommet meldinger om personskader i brannen. Som følge av nyttårsfeiringen var nasjonalforsamlingen stengt.

Den eldste parlamentsbygningen brukes i dag av National Council of Provinces, det sørafrikanske overhuset. Nasjonalforsamlingen ligger i nærheten av katedralen der erkebiskop og nobelprisvinner Desmond Tutu ble bisatt lørdag.

Urnen med demokratiforkjemperens aske ble søndag plassert i katedralen under en seremoni for familien – samtidig som nasjonalforsamlingen sto i flammer.

I fjor ble universitetet i Cape Town rammet av en stor brann, og viktige dokumentsamlinger gikk tapt da flammene spredte seg til universitetsbiblioteket.